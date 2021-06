Verstappen inarrivabile 

Una pole da applausi che accende sempre di più la sfida con Lewis Hamilton per il titolo 2021 di Formula 1. Max Verstappen lascia il segno a Le Castellet dove mette tutti in fila compreso il campione del mondo della Mercedes che dovrà accontentarsi della seconda posizione nella griglia di partenza di un Gran Premio di Francia che promette spettacolo tra i due rivali per il Mondiale. Seconda fila per i numeri due di Red Bull e Stella d'Argendo con Valtteri Bottas davanti a Sergio Pérez e poi la Ferrari di Carlos Sainz che per la seconda volta batte in qualifica il compagno Charles Leclerc che scatteà dalla settima piazza. Un sabato da protagonista per Sainz, che fino a un minuto dalla fine del Q3 del Gp di Francia era in terza posizione. Poi Red Bull e Mercedes hanno fatto valere la superiorità delle loro vetture.

Per la seconda volta in stagione Leclerc dovrà scattare alle spalle del compagno spagnolo in qualifica. Dopo due pole position consecutive colte a Monaco e a Baku il monegasco in Francia è risultato sin dalle terze libere più lento di Sainz. «Ho fatto veramente fatica a guidare con questo sottosterzo che avevamo. Carlos ha fatto un grandissimo lavoro guidando molto meglio di me in quelle condizioni lì».

Davanti Verstappen si prepara alla battaglia con Hamilton fin dal semaforo verde: «Finora è stato un weekend altamente positivo in una pista nella quale in passato abbiamo avuto tante difficoltà», sottolinea il pilota olandese della Red Bull. «Cerchiamo di portare a casa i 25 punti: persi a Baku. Ma questa prestazione è molto promettente, speriamo di continuare così».

Griglia di partenza (ore 15)

1ª fila : Max Verstappen (Ola, Red Bull) e Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes);

2ª fila : Valtteri Bottas (Fin, Mercedes) e Sergio Pérez (Mes, Red Bull);

3ª fila : Carlos Sainz Jr (Spa, Ferrari) e Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri);

4ª fila : Charles Leclerc (Mon, Ferrari) e Lando Norris (Gbr, McLaren);

5ª fila : Fernando Alonso (Spa, Alpine) e Daniel Ricciardo (Aus, McLaren);

6ª fila : Esteban Ocon (Fra,Alpine) e Sebastian Vettel (Ger, Aston Martin);

7ª fila : Antonio Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo) e George Russell (Gbr, Williams);

8ª fila : Mick Schumacher (Ger, Haas) e Nicholas Latifi (Can, Williams);

9ª fila : Kimi Raikkonen (Fin, Alfa Romeo) e Nikita Mazepin (Rus, Haas);

10ª fila : Lance Stroll (Can, Aston Martin) e Yuki Tsunoda (Gia, AlphaTauri).

RIPRODUZIONE RISERVATA