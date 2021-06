Verstappen è una furia 

Spielberg. Terza pole stagionale per Max Verstappen e la sua Red Bull, conquistata dall'olandese sul breve circuito di casa, l'austriaco Red Bull Ring, che oggi ospiterà il Gp di Stiria. Verstappen ha chiuso il miglior giro in 1'03”841, precedendo di circa 2 decimi le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ma a partire al suo fianco sarà il britannico, visto che il finlandese verrà retrocesso di tre posizioni in griglia per un'infrazione commessa ieri nel corso delle prove libere.

Si profila quindi un altro emozionante duello tra i due rivali per il titolo, mentre restano distanti le Ferrari, con Charles Leclerc 7° a circa 4 decimi dal leader e Carlos Sainz addirittura 12° dopo l'eliminazione nella Q2. Dalla seconda fila partiranno la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Sergio Perez, dalla terza Bottas e Pierre Gasly con l'AlphaTauri, rivelatasi irraggiungibile per la Ferrari di Leclerc, che (penalizzato Tsunoda) in quarta fila avrà al suo fianco Fernando Alonso con l’Alpine. «Non ne avevamo abbastanza per raggiungere Gasly», ha ammesso il monegasco. «Non ho fatto errori nel mio giro, ma non c'era abbastanza potenziale per fare meglio. Abbiamo messo più lavoro sulla simulazione gara, e speriamo ci aiuti a capire la gomma». Molto deluso Sainz, che spera oggi «di andare avanti e non indietro. Magari pioverà, anche per questo - e per il degrado gomme - abbiamo deciso di caricare un po' la macchina. Il gap tra noi e McLaren e AlphaTauri è però molto grosso».

Griglia di partenza (ore 15)

1ª fila : Max Verstappen (Ola, Red Bull) 1'03"841 e Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes);

2ª fila : Lando Norris (Gbr, McLaren) e Sergio Perez (Mes,Red Bull);

3ª fila : Valtteri Bottas (Fin, Mercedes, pen. di 3 posizioni) e Pierre Gasly (Fra, AlphaTauri);

4ª fila : Charles Leclerc (Mon, Ferrari) e Fernando Alonso (Spa, Alpine);

5ª fila : Lance Stroll (Can, Aston Martin) e George Russell (Gbr, Williams);

6ª fila : Yuki Tsunoda (Gia, AlphaTauri, -3 posizioni) e Carlos Sainz (Spa, Ferrari);

7ª fila : Daniel Ricciardo (Aus, McLaren) e Sebastian Vettel (Ger, Aston Martin);

8ª fila : Antonio Giovinazzi (Ita, Alfa Romeo) e Nicholas Latifi (Can, Williams);

9ª fila : Esteban Ocon (Fra, Alpine) e Kimi Raikkonen (Fin, Alfa Romeo);

10ª fila : Mick Schumacher (Ger, Haas) e Nikita Mazepin (Rus, Haas).

