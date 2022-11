Bruno Perra, dai Premi Ussi 2022 emerge l’immagine di uno sport sardo in salute. Dalla finestra del Coni che scenario vede?

«Nonostante le brillanti prestazioni delle Olimpiadi fossero difficili da replicare siamo ripartiti nel 2022 con grandi risultati sportivi. Questo significa che il movimento sardo sta continuando a celebrare successi, sì, ma soprattutto a crescere».

I grandi successi spesso sono più difficili da metabolizzare di una sconfitta: è così?

«Proprio così. Dopo quello che è successo nell’anno olimpico avevamo paura che tutto un po’ si appiattisse. Invece devo dire che i nostri ragazzi, le federazioni e le associazioni stanno lavorando benissimo: guardiamo verso Parigi con ottimismo e speriamo di poter raccogliere anche lì i successi ottenuti a Tokyo».

I risultati degli atleti sardi arrivano più dal talento o dalla programmazione?

«Secondo me cinquanta e cinquanta. Di sicuro la programmazione c’è, altrimenti non si riescono a ottenere risultati di questo prestigio e a questo altissimo livello. E poi è chiaro che senza il talento a quegli stessi livelli non riesci a emergere. Il talento è fondamentale. Vorrei ricordare uno per tutti: Luigi Lodde che nel tiro a volo ha già ottenuto la qualificazione per Parigi...».

La speranza è che sia lui a poterci andare e non un altro…

«Speriamo ci vada lui. Intanto va detto che questo ragazzo ottiene sempre grandi risultati e ultimamente si è dimostrato uno dei migliori al mondo. Questo è un dato incontestabile. E altrettanto possiamo dire di Marta Maggetti che, pur con il cambiamento di classe, è riuscita a vincere i campionati del mondo, e di tanti giovani che in diverse discipline possono ambire ad andare a Parigi».

L’elenco è lungo.

«Certo. Non dimentichiamoci di quello che sta facendo Marco Spissu, qualcosa che nessuno di noi immaginava soltanto un paio di anni fa: è riuscito a diventare il leader della Nazionale italiana di pallacanestro. E dopo chi? Luigi Datome. Parliamo di una Sardegna nella quale dappertutto si respira uno sport di alto livello. E cosa dire di Nicolò Barella, diventato uno dei migliori centrocampisti al mondo? Aggiungerei Nicola Bartolini nella ginnastica, i risultati della pesistica diretta da un tecnico sardo come Sebastiano Corbu, con Davide Ruiu e Sergio Massidda che possono aspirare a un posto per le olimpiadi, e aggiungerei Francesco Sonis, quarto al mondiale Under 20 di scacchi . Discipline, per qualcuno sconosciute, che ottengono risultati pazzeschi».

Resta, anche nell’Isola, il problema degli impianti.

«Sì, in Italia ci trasciniamo un modo di pensare poco lungimirante. Già per Italia ‘90 si era persa l’occasione per fare impianti di qualità. Invece in Sardegna, visto che obiettivamente abbiamo un’alta qualità sportiva, servirebbero impianti adeguati per i nostri atleti che potrebbero magari migliorare le loro performance. Ne abbiamo bisogno».

