Verso il voto tra accuse e veleni 

Mancano cinque mesi al voto ma il clima, dall’aula del Consiglio comunale ai social, passando per i muri della città, è già incandescente. In aula dai duelli, già duri degli ultimi mesi, si è passati a dichiarazioni che rischiano di sconfinare in ambito giudiziario. Fuori, lo scontro si è acceso sulla campagna elettorale molto pungente del gruppo Liberi Olbia , lista che appoggia Augusto Navone con molti candidati che arrivano dal centrodestra e dall’area vicina a Fedele Sanciu. Ma la novità degli ultimi giorni è la possibilità di un terzo polo tra il centrodestra di Settimo Nizzi e la grande coalizione guidata da Augusto Navone che ha perso una delle sue liste, Olbia domani.

Terzo polo

«Ho aderito con entusiasmo da subito alla Grande coalizione per un progetto nuovo per la città», spiega Uccio Iodice, leader del gruppo: «Ma ancora non ci sono certezze sul programma. Per noi, invece, alcuni punti sono imprescindibili. Per esempio il porto pubblico al centro. Ma soprattutto crediamo che ci debba essere un impegno preciso per la chiusura della discarica di Spiritu Santu. Per questo motivo, ho spiegato agli altri gruppi che noi andremo avanti da soli». Iodice non scopre ancora le sue carte ma ci sarebbe in vista l’accordo con un partito nazionale. Sarà lui il candidato sindaco? «Non è detto, a me piacerebbe che fosse una donna». Augusto Navone aveva risposto a stretto giro di posta a Iodice ricordando che la grande coalizione si è già espressa dicendo «no alla compromissione ambientale del promontorio di sa testa e no all’ampliamento della discarica consortile per avviare una graduale dismissione della stessa». Intanto nelle due coalizioni si continua a lavorare alle liste. Nel centrodestra potrebbero essere tre quelle riconducibili a Forza Italia, che oggi domina con un monocolore, e si attende l’accordo con Fratelli d’Italia (che ha però alcuni esponenti, a titolo personale, nello schieramento opposto).

Slogan della discordia

Ma è stato soprattutto l’enorme striscione blu firmato da Liberi Olbia con la scritta “Settimo comandamento” a infiammare gli animi. Prima la reazione durissima di Settimo Nizzi in Consiglio che, rivolto alla minoranza, aveva detto: «Se volete dire pubblicamente che sono un ladro dovreste vergognarvi, non andiamo su questa strada perché vi fate male». Poi la spiegazione di Liberi: «Abbiamo scritto che ci derubano delle nostre risorse, come Cala Saccaia, del futuro per i nostri figli. Se alcuni alludono ad altro dovremmo stupirci e riflettere, non darlo per scontato». Duro l’attacco del coordinatore di Forza Italia Pietro Carzedda: «Da questo vergognoso manifesto elettorale traspare esclusivamente odio profondo verso l’uomo Settimo Nizzi. Non ci sono idee e non ci sono programmi per la città». Augusto Navone, pur sposando la libertà di espressione e condividendo la battaglia su Cala Saccaia prova ad abbassare i toni: «La mia è una campagna elettorale orientata alla correttezza e auspico che l’intero confronto mantenga da parte di tutti un tono costruttivo».

Ma la sensazione è che sarà una battaglia durissima, anche se al momento senza scintille tra i due protagonisti principali.

