Veronica Perseo cede la corona 

Lo aveva detto lei stessa prima di salire sul palco «Vincere non è importante quanto rivivere un sogno due volte». E allora pazienza se ieri notte Veronica Perseo, 26enne cantante e compositrice cagliaritana, non ha centrato il bis a “Tali e Quali”, la versione nip del famoso “Tale e Quale Show” di Carlo Conti su Rai Uno, dopo la vittoria nella prima edizione del 2019, piazzandosi al terzo posto. A vincere è stato Renato Zero interpretato da Daniele Quartapelle. Gli applausi, tanti, caldi, sentiti, sono comunque per lei anche in questa sera magica che ha sancito la conclusione del programma.

Grande esibizione

Abito nero lungo e gioielli scintillanti, come una principessa, Veronica è entrata in scena nel finale, nel minitorneo assieme al Baglioni di Igor Minerva, al Renato Zero di Daniele Quartapelle, al Gianni Morandi di Gianfranco Lacchi, vincitori delle precedenti tre puntate e a Luca Cionco trionfatore con standing ovation della prima parte della puntata di ieri con un Fabrizio De Andrè che ha lasciato il segno. Anche questa volta Perseo era un’intensa ed eterea Lady Gaga. La sua interpretazione al pianoforte di Shallow è stata in ogni caso da brividi e ha commosso e ha lasciato senza parole Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello che in giuria sono stati affiancati per l’occasione dall’attore e regista Leonardo Pieraccioni e dall’attore Ubaldo Pantani nelle vesti di Giovanni Allevi. Proprio Pantani le ha dato 10 il massimo punteggio, otto a testa gli altri. Prima dell’esibizione si è anche raccontata : «Dopo l’esperienza bellissima, da animatrice mi sono dedicata anima e cuore alla musica e al canto e mi sono trasferita a Milano. A casa sono tutti contentissimi, hanno festeggiato come avessi fatto la cosa più importante del mondo e mi hanno sempre sostenuta».

Nel 2019

La vittoria del 2019 le è rimasta dentro, impossibile da dimenticare. Anche allora si era trasformata in una perfetta Lady Gaga sempre con un’ interpretazione intensa di “Shallow”. Emozionata e commossa aveva dedicato la vittoria alla mamma, seduta sugli spalti che l’aveva accompagnata in questa bellissima avventura. Dopo quell’esperienza aveva pubblicato il primo pezzo “Vivere a Metà” e adesso non si ferma più. In radio c’è il suo nuovo brano “Ricomincio da me”, che mette in musica la rinascita dell’artista dopo un periodo difficile. E non si ferma neanche Tali e Quali. Dopo il successo di questa edizione è quasi certo che ci sarà anche la prossima.