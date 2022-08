“Vernicciare” per la Vernaccia 

Dalle cantine storiche alle pareti del paese, nelle zone meno frequentate, quelle in ombra. La Vernaccia, simbolo di Baratili San Pietro, rinasce in grande stile grazie all’evento “Verniccia”, pensato e organizzato dal Comune. L’obiettivo è duplice: valorizzare le pareti del paese, quindi riqualificare diversi quartieri, e allo stesso tempo promuovere quella che per i cittadini è la loro regina. Da pochi giorni la Vernaccia viene raccontata in diverse vie attraverso murales originali realizzati da professionisti di tutto rispetto. In questi giorni non sono mancati i turisti che hanno voluto ammirare il lavoro dal vivo. E a breve i pennelli passeranno anche ai giovani del paese.

L’idea dopo il raid

Tutto inizia tempo fa, prima del Covid. Il Comune aveva deciso di organizzare una manifestazione per riqualificare il paese e allo stesso tempo promuovere il prodotto tipo conosciuto anche oltre mare. Poi a causa della pandemia nulla era andato in scena. Alcuni mesi fa, però, quando gli uffici comunali erano già al lavoro per mettere in piedi la prima edizione dell’evento, qualcuno aveva imbrattato le pareti di un edificio comunale di via Mazzini che il Comune utilizza da sempre come autorimessa. Gli amministratori, anziché punire e andare a caccia del trasgressore, avevano deciso di coinvolgere i graffitari del paese in questa manifestazione che andrà in scena oggi, considerata anche la bellezza del disegno che era stato fatto. «Per ora sono scesi in campo artisti professionisti, ma visto il triste episodio abbiamo deciso di mettere a disposizione dei giovani anche altre zone del paese - ha spiegato l’assessore comunale Giannantonio Madau - In questo modo senza nascondersi potranno esprimersi come meglio credono. E abbellire il paese. Magari sempre raccontando la Vernaccia. I giovani vanno ascoltati. Vogliamo incentivare l’arte di strada in più modi possibili. Vogliamo un paese colorato».

L’appuntamento

Oggi intanto, a partire dalle 19, verranno inaugurati i primi quattro murales che raccontano in maniera completamente diversa la Vernaccia, nelle vie Roma, Oristano, Puccini e Papa Giovanni. A ridosso di ogni parete sarà possibile degustare la Vernaccia ma anche ascoltare buona musica, tradizionale e non. Poi sarà possibile visitare alcune cantine storiche e alcune mostre di artisti baratilesi.