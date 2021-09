Vernaccia e riso, sfida al Covid 

Vernaccia, riso e cavalli. Tre eccellenze che portano Oristano nelle superstrade turistiche del mondo e da soli qualificano la proposta che parte da antichi sapori dell’Oristano nata contadina e cresciuta poi all’ombra della Provincia. Vernaccia e riso al 95 per cento sono tipicità oristanesi che sembrano resistere senza troppi problemi all'effetto Covid.

Il riso

Tremila e 550 ettari impegnati per una produzione tra i 55 e i 60 quintali a ettaro. «Il riso sardo è di grande qualità, sono numerose le varietà coltivate in virtù di un favorevole micro clima, di terreni fertili e vocati e quantità d’acqua a sufficienza» anticipa Genesio Passiu, coltivatore e produttore di riso in città. «Le qualità del riso da “pila” , cioè da tavola, sono diversificate e migliorate e questo ha senz’altro aumentato il gradimento. Purtroppo soffriamo la concorrenza dei paesi extra comunitari». Ma il prodotto tiene anche nella stagione post Covid. «Il consumo del riso prodotto in Sardegna è in aumento, rispetto a un passato recente la richiesta cresce di pari passo con la qualità che ha raggiunto punte di eccellenza» sostiene Renzo Corona, ristorante da “Renzo”.

La Vernaccia

È il vino che più di altri parla “in sardo” perché totalmente diverso da tutti i vini continentali, omonimi e non. Trecento ettari poco più per 500 ettolitri: vino da meditazione e per intenditori, peccato che siano pochi perché pochi lo conoscono e gli oristanesi poco fanno per farlo conoscere. «Non capisco perché qualunque ristorante toscano chiude pranzo e cena col Vinsanto mentre qui da noi, salvo qualche eccezione, la vernaccia non viene proposta. Ed è un errore» commenta Nando Faedda, vice presidente della Camera di commercio Cagliari-Oristano. Gianni Dessì, direttore commerciale della Cantina sociale della Vernaccia: «È un prodotto particolare che merita di essere maggiormente valorizzato – osserva - Parecchi vini di nostra produzione hanno una parte di vernaccia che rende il prodotto particolarmente interessante e apprezzato. Il tempo ci sta dando ragione, la vernaccia sta vivendo tempi migliori». E la mazzata da virus non sembra arrivare al vino della Sartiglia. «Spetta a noi promuovere il prodotto, tanti turisti nazionali e esteri ancora non lo conoscono a sufficienza. Pensano a un vino qualunque, quando lo scoprono non possono che amarlo».

I cavalli

I cavalli e il turismo equestre nella patria della Sartiglia non solo possono fare la differenza ma per storia, tradizione e cultura sono quasi obbligati a farla. «Ci stiamo provando con straordinario successo – osserva Salvatore Brandinu, del Circolo ippico San Lorenzo – Con cinque cavalli facciamo 25 escursioni al giorno nel Sinis e spesso siamo costretti a rinunciare a tante richieste. Quest’anno siamo partiti con pochi cavalli per via del Covid ma finita l’emergenza contiamo di raddoppiare il numero dei cavalli». Struttura aperta tutto l’anno perché «il turismo equestre funziona alla grande».

