Vermentino, l’Isola contro il resto del mondo 

A margine del concorso sabato 25 si terrà un convegno dedicato all’universo Vermentino, alla sua scalata nel mercato mondiale e alle grandi aspettative. «Un vitigno - conclude Bonamici - fortemente in ascesa che conquista posizioni soprattutto per la sua adattabilità atmosferica, la capacità di resistere, a differenza di altri vitigni a bacca bianca, ai cambiamenti climatici. Questo concorso, con la presenza di competitor internazionali, sarà un modo anche per stimolare chi finora ha vissuto un po’ di rendita».

La raccolta dei campioni ormai è pressoché ultimata e si parla di una presenza qualificata e importante. «Molta Sardegna, Toscana e Liguria, naturalmente, tra le regioni più blasonate in Italia. Ma anche aziende dalla Puglia, Lazio, Umbria, Sicilia e dall’estero: Australia, California, presente inoltre una nutritissima compagine dalla Corsica. Immancabili infine tre produttori del Sudafrica sempre molto entusiasti di confrontarsi nella competizione enologica», spiega Mario Bonamici, presidente di Aps Promo Eventi e patron dei concorsi nazionale e internazionale del Vermentino. «Un lavoro organizzativo immane - spiega - aggravato soprattutto dalle condizioni straordinarie in cui si sono trovati produttori e aziende dopo questi due anni di pandemia. Arriveranno giudici ed enologi da tutto il mondo, saranno per due terzi stranieri».

Non è presunzione, ma che i vermentini sardi siano considerati il top di gamma delle produzioni internazionali, è una dato acquisito. Discorso più complesso per il mercato. Come è assodato che l’Isola sia la culla indiscussa di una molteplicità di vermentini, profondamente diversi tra loro da zona a zona. Il Concorso internazionale dedicato a questo vitigno, giunto alla seconda edizione e previsto a Cagliari sabato 25, sarà non solo il gran gala internazionale dedicato a un tesoro vitivinicolo, ma anche un’occasione unica per l’Isola a cui Toscana, Liguria, Corsica (ma l’elenco è lungo) potrebbero sottrarre scettro e gemme.

Il concorso

I love Vermentino

Raphael Pierre Bianchetti, esperto sommelier in arrivo dalla Corsica, quando parla del Vermentino si illumina. Sarà a Cagliari, giudice del concorso: «Avrò la fortuna di partecipare come degustatore e quindi valutare, scoprire tante espressioni e rappresentazioni di questo vino. La Sardegna - aggiunge - ha una lunga storia; con le sue denominazioni, Docg e Doc, è il luogo dove si valorizza meglio questo grande vitigno. In Corsica il Vermentino è molto conosciuto ed è tra i vitigni principali. Parliamo di Vermentino come di un Riesling non perché si assomiglino ma perché entrambi hanno questa capacità di rispondere benissimo a tutti i modi di vinificazioni: vini dolci, da vendemmia tardiva, oppure freschi e giovani. Ha la capacità di esprimersi diversamente a seconda dei luoghi dove è allevato, è un vitigno meraviglioso e addirittura ha un perfetto invecchiamento». Anche con Lucien Angei, enologo della cantina sociale di Quartu, consulente di numerose altre cantine tra cui Melis di Terralba, Gabriele Palmas di Alghero, Cantina di Sorso, Accademia Olearia, si fatica a fermalo quando parla di Vermentino. «Questo concorso - spiega il giudice - nella sua versione internazionale apre un orizzonte importante per la valorizzazione e promozione di questi i vini bianchi più rappresentativi della Sardegna. Per l’Isola è una pubblicità che non ha prezzo dal punto di vista enologico. I vermentini sardi sono davvero una rappresentazione geografica e vitivinicola di tutta l’Isola con le sue diversità, nella struttura e negli aromi. Ogni zona sarda può dire la sua, Gallura, Sorso o Provincia di Cagliari, le differenze sono una ricchezza». A presiedere i giudici è stato chiamato Pierpaolo Lorieri, autore tra l’altro di un interessante volume sul Vermentino, in collaborazione con Mario Fregoni, che sarà presentato nel corso del convegno in programma sabato alla Manifattura Tabacchi. «Il Concorso sarà un’occasione unica per mettere a confronto le produzioni mondiali di questo importante vitigno», dice Lorieri.

Passione cilena

Cecilia Alarcón Salinas, sommerlier & wine consultant della Enogastronomy Consulting, arriva dal Cile a conferma della straordinaria capacità del Vermentino di abbattere i confini: «Parliamo di eccellenze italiane; di uno dei vitigni autoctoni a bacca bianca più conosciuto ed emblematico della Sardegna. I vermentini sardi sono molto apprezzati e premiati tanto a livello nazionale come internazionale, piacciono ovunque, sia per i suoi aromi floreali, a frutta bianca o agrumati, sia per la freschezza, delicatezza e l’eleganza, che esprimono. Allo stesso tempo, – aggiunge – rappresentano un territorio unico al mondo, dove il mare, il sole e la terra confluiscono nel calice, aromi e sapori della straordinaria macchia mediterranea». E conclude: «La Sardegna e suoi vini bianchi, come il Vermentino, raccontano la biodiversità vinicola dell’Isola, di una viticoltura notevole e dei vini che meritano innanzitutto la valorizzazione del gran lavoro e passione che ogni produttore sardo mette ogni giorno nel proprio lavoro».

