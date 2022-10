Verifiche su dieci anni di lavori 

Elencare gli interventi di manutenzione e ristrutturazione eseguiti dal 2012 sull’edificio universitario crollato nove giorni fa a Sa Duchessa: è l’obiettivo attuale degli investigatori che, su ordine della Procura, lavorano per capire cosa abbia provocato il cedimento del caseggiato su due livelli un tempo parte della facoltà di Geologia e in seguito destinato alla facoltà di Lingue. Dieci anni durante i quali, secondo quanto appurato dagli uomini della Squadra mobile della Polizia, sarebbero state avviate e portate a termine alcune opere edilizie particolarmente importanti, alcune legate (pare) all’impianto di condizionamento. Il primo e forse più incisivo proprio nel 2012, un secondo ritenuto abbastanza impattante nel 2015, altri (minori) negli anni successivi. Gli investigatori sarebbero anche risaliti alle tre ditte che se ne erano occupate e a breve comunicheranno l’identità dei titolari al sostituto Giangiacomo Pilia, che coordina l’inchiesta per danneggiamento e crollo colposo. A quel punto il magistrato inquirente dovrebbe procedere con la loro iscrizione sul registro degli indagati perché possano partecipare alle verifiche tecniche disposte venerdì scorso.

Nuovi iscritti

Proprio in attesa di questo passaggio sono ancora fermi gli accertamenti dei consulenti sul luogo del crollo (l’ingegnera Cristina Onnis per la Procura e il collega Mauro Medici per gli attuali quattro indagati, cioè il rettore Francesco Mola, il direttore generale Aldo Urru e i dirigenti Antonella Sanna e Agostino Zirulia), perché sarà necessario procedere col ritiro delle macerie e, tra le altre cose, con le prove di carico: iniziative cui il pm vuole partecipino tutte le persone che eventualmente possano aver avuto un ruolo nei cantieri e nel disporre il loro via libera. Infatti la Polizia, la sezione di polizia giudiziaria della Asl, gli uomini dell’Ispra e dello Spresal stanno anche risalendo ai nomi di chi, in quel decennio, è stato direttore dei lavori e ha ricoperto ruoli apicali negli uffici dell’Ateneo demandati alla manutenzione: anche loro - per lo stesso motivo - potrebbero ricevere un invito a comparire.

I testimoni

Intanto è proseguita in Questura la sfilata di studenti e docenti che insegnavano e frequentavano l’edificio venuto giù alle 21,45 del 18 ottobre, quando le lezioni erano terminate da neanche tre ore. Non pochi hanno confermato di aver sentito rumori sospetti e preoccupanti provenire dal solaio, non solo quello stesso pomeriggio ma anche nei giorni precedenti. Tra loro una professoressa e i ragazzi che tra le 16,30 e le 18 avevano distintamente udito qualcosa che cadeva dall’alto: i primi segnali forse di quanto sarebbe accaduto poco dopo. Poteva realmente essere una strage.