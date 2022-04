Verifica infinita, tempi lunghi per la Giunta 

E insomma, il governatore non sembra avere fretta di chiudere la partita del rimpasto. Che, in ogni caso, sarà preceduto dalla firma di un patto di legislatura: un documento di quattro o cinque punti programmatici che scaturirà dalle priorità che ogni forza politica ha comunicato in questi giorni a Solinas. Il quale, per la verità, non si è limitato a chiedere le indicazioni per i prossimi due anni. Avendo già fatto sapere che intende ricandidarsi nel 2024 alla presidenza, ha invitato i coordinatori a suggerire priorità anche a lungo termine. Ora, in teoria la stesura del documento dovrebbe partire subito dopo il tavolo con il Psd’Az, e per completare la sintesi ci vorrà almeno un’altra settimana. Quindi, sarà tanto se il presidente riuscirà a portare a termine il progetto della verifica entro aprile.

Nel cronoprogramma, alle consultazioni con i singoli segretari dei partiti il presidente della Regione aveva dedicato pochi giorni, una settimana al massimo. Il vertice di maggioranza collegiale risale al 28 marzo, ieri Christian Solinas ha incontrato il coordinatore regionale della Lega Dario Giagoni, mentre ha fatto slittare a venerdì prossimo il bilaterale con il Psd’Az, l’ultimo in programma. Il 15 aprile saranno trascorse quasi tre settimane dal tavolo di fine mese scorso.

Tempi più lunghi

E insomma, il governatore non sembra avere fretta di chiudere la partita del rimpasto. Che, in ogni caso, sarà preceduto dalla firma di un patto di legislatura: un documento di quattro o cinque punti programmatici che scaturirà dalle priorità che ogni forza politica ha comunicato in questi giorni a Solinas. Il quale, per la verità, non si è limitato a chiedere le indicazioni per i prossimi due anni. Avendo già fatto sapere che intende ricandidarsi nel 2024 alla presidenza, ha invitato i coordinatori a suggerire priorità anche a lungo termine. Ora, in teoria la stesura del documento dovrebbe partire subito dopo il tavolo con il Psd’Az, e per completare la sintesi ci vorrà almeno un’altra settimana. Quindi, sarà tanto se il presidente riuscirà a portare a termine il progetto della verifica entro aprile.

Il bilaterale

Ieri, il colloquio con i vertici della Lega è durato due ore e mezzo. Giagoni e il vice coordinatore Massimiliano Piu hanno confermato la volontà di conservare le tre deleghe - Mario Nieddu alla Sanità, Valeria Satta agli Affari generali e Giorgio Todde ai Trasporti. La ragione è che «i nostri assessori hanno lavorato bene, sono stati sempre presenti e hanno anche risolto vertenze importanti». Da settimane trapela l’indiscrezione che il Carroccio possa perdere una casella ma, ancora una volta, i leghisti si sono presentati con il biglietto da visita dei voti ottenuti nel 2019. Quanto ai temi, Giagoni ha insistito sulla necessità di interventi immediati nel settore primario anche a causa dell’aumento dei costi delle materie prime.

Chi perde?

In generale, l’agricoltura è una delle materie su cui le forze politiche (oltre alla Lega, soprattutto Forza Italia) hanno richiamato più l’attenzione del presidente. Questo non vuol dire che a rischiare la delega sia Gabriella Murgia, che proprio al vertice di maggioranza del 28 marzo Roberto Caredda ha rivendicato come assessore espressione del Misto. Gruppo dove potrebbe restare anche Paolo Congiu, primo dei non eletti nella lista di Fortza Paris che dovrebbe prendere il posto di Valerio De Giorgi. Se Murgia è al sicuro, per lasciare spazio a un secondo assessore dell’Udc (in pole c’è il capogruppo Gianfilippo Sechi), Solinas dovrà intervenire sulle deleghe meno “sostenute” nell’Assemblea: Lavori pubblici o Industria.

Ad ogni modo, ha già chiarito il governatore, la rivisitazione della squadra sarà funzionale agli obiettivi fissati per il rush finale. Quali sono i temi chiave? Oltre alla sovranità energetica e al caro materie prime, la sanità, con riferimento in particolare al completamento della riforma con la rete territoriale; l’applicazione della riforma degli Enti locali, la legge urbanistica, i trasporti.

