Ventiseimila pasti per i poveri 

Centotrenta pasti caldi distribuiti giornalmente, quasi 26 mila dispensati dallo scorso gennaio fino al 30 settembre, 540 persone assistite settimanalmente con un “pacco viveri”.

Dato in crescita

I numeri forniti dall’associazione Sodalitas Odv d’Iglesias testimoniano quanto la piaga dell’indigenza rappresenti per la città un problema che non accenna rallentamenti, anzi, con lo stato d’emergenza pandemico e la crisi economica, i cittadini in condizione di povertà continuano ad aumentare. «Nel 2019, in questo stesso periodo venivano distribuiti 21 mila pasti caldi - rivela il vice presidente della Sodalitas Bruno Ventagliò - ad oggi siamo a 25.758 e se si considera che la popolazione iglesiente è costituita da 25.600 abitanti, ne risulta che in pratica è come se avessimo distribuito un pasto al giorno ad ogni singolo cittadino. E poi dobbiamo aggiungere i pacchi viveri settimanali dispensati a 540 bisognosi che non hanno la possibilità di ritirare il pasto caldo, oppure si vergognano del loro stato d’indigenza e preferiscono ricevere l’aiuto senza mostrarsi. In tanti dall’inizio della pandemia hanno perso il lavoro e ora, in maniera riservata, ci chiedono aiuto. Per fortuna al problema risultano essere molto sensibili la Curia e la Caritas con un ingente acquisto di viveri e un contributo sostanzioso e poi il Comune, dopo che annualmente presentiamo il progetto sull’assistenza ai poveri, ci aiuta con le spese di gestione e il rifornimento di beni di prima necessità».

Il bisogno

Intanto la preghiera di soccorso non riguarda più solo i pasti caldi: «Bollette arretrate, rate del mutuo, canoni d’affitto, richiesta di medicinali e tanto altro, sono le nuove emergenze con cui facciamo quotidianamente i conti - spiega don Giorgio Fois, parroco della chiesa di San Pio X a Serra Perdosa - il nostro è il quartiere più popoloso della città e il tasso di povertà sta continuando ad avanzare. Riusciamo a dare una mano d’aiuto grazie anche all’Emporio della Solidarietà, che è una sorta di mini supermarket convenzionato con le parrocchie e che per mezzo di una card, fornisce ai bisognosi dei punti per potersi recare a prendere il necessario».