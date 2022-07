Ventiquattro ore di lotta al fuoco 

Rimandata la conta dei danni a Portoscuso, San Giovanni Suergiu e Villamassargia perché, dopo i roghi di giovedì, ieri è andata in scena una nuova giornata di fuoco.

Portoscuso-San Giovanni

È andata avanti, infatti, per tutta la notte la lotta contro l’incendio che giovedì sera ha interessato Paringianu e Bruncu Teula. Quando il grosso delle fiamme sembrava domato, dopo ore estenuanti a terra e dagli elicotteri, alcuni focolai sono ripartiti dal punto esatto in cui è scoppiato l’incendio, l’area di Sa Foxi, tra la zona industriale e Paringianu. Alimentate dal forte vento di maestrale le lingue di fuoco hanno ripreso a bruciare la vegetazione, arrivando a ridosso delle prime abitazioni. L’antincendio ha lavorato fino alle due del mattino: in campo durante le ore notturne i vigili del fuoco, il Corpo forestale e i volontari delle diverse associazioni della Protezione Civile di Carbonia, Gonnesa e Sant’Antioco. Vista la prossimità delle fiamme con il bacino dei fanghi rossi dell’Eurallumina, attorno al bacino in direzione Paringianu erano attivi anche gli operatori e i tecnici del reparto sicurezza dell’Eurallumina, oltre ad alcuni operatori degli appalti. Anche ieri mattina le fiamme sono nuovamente divampate, nei luoghi già attraversati dall’incendio. Un elicottero e le squadre a terra hanno spento i focolai, poi si è passati alla bonifica. «Non abbiamo ancora fatto la conta dei danni, di certo è stato un incendio molto esteso e di grandi dimensioni - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - ci sono stati momenti di grande difficoltà e pericolo quando il fuoco è arrivato vicinissimo alle case a Bruncu Teula, per fortuna senza danni alle persone. Dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a fermare l’avanzata dell’incendio».

Villamassargia

Sono andate avanti per tutta la notte di giovedì anche le operazioni di spegnimento e (soprattutto) di monitoraggio del grande rogo divampato nella zona di Corr’e Mo. Sostanzialmente sospesa intorno alle 21.45, infatti, la battaglia contro le fiamme è ripresa nella mattinata di ieri con anche un canadair e due elicotteri (già al lavoro anche giovedì sera) a riversare acqua e schiumogeni sulla vasta zona del rogo che solo intorno alle 11.30 risultava sotto controllo. Oltre al Gev e ai volontari di Siliqua, Villamassargia e Terraseo, sul posto come giovedì, anche gli uomini di Forestas (Fluminimaggiore, Santadi e Nuxis) con 2 autobotti per la bonifica e il ripristino dei livelli dei vasconi idrici e poi Corpo Forestale di Carbonia e di Siliqua, coadiuvata dagli elicotteri provenienti dalle basi di Marganai, Pula e Fenosu (elicottero pesante SuperPuma) e da un canadair. Nella tarda mattina di ieri, a rogo domato, avviata la bonifica nella zona di Corr’e Mo a ridosso della provinciale 85 per Narcao, completamente devastata. Le prime stime sui danni, circa 50 ettari di verde in cenere, sono ingentissime: «Lo spettacolo è desolante» afferma l’assessore alla Salvaguardia del Territorio Stefano Osanna, sul posto a dare manforte per gli spegnimenti già da giovedì. «Sarà un giorno di bonifiche e tristezza perché ancora una volta siamo vittime dei nemici dell’ambiente», ha detto la sindaca Debora Porrà.