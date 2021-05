Ventidue coltellate alla sorella: ridotta la pena 

Due anni di sconto per Massimiliano Mallus, 54 anni, l’uomo che la notte del 28 giugno 2019 aveva ucciso la sorella Susanna con 22 coltellate al termine di un litigio legato a questioni d’eredità: ieri a Cagliari i giudici della Corte d’assise d’appello hanno ridotto da 16 a 14 gli anni di reclusione inflitti all’imputato, in carcere dal giorno successivo al delitto ma 24 ore fa presente in aula per ascoltare in prima persona il verdetto di secondo grado. La decisione, arrivata dopo una brevissima camera di consiglio (l’udienza nel complesso è durata circa un’ora), è nella sostanza definitiva, perché la condanna è stata pronunciata ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti su accordo di Procura generale e avvocati difensori Maurizio Piras e Andrea Viola, dunque nessuna delle due parti farà ricorso per Cassazione. Confermata la provvisionale di 274 mila euro a vantaggio di Francesco Borriello, figlio della vittima, assistito dal legale di parte civile Gianfranco Piscitelli. Mallus tramite i difensori più volte si è detto pentito e ha chiesto di poter incontrare il nipote in futuro.

L’arresto dopo una notte

L’operaio dopo il delitto era stato rintracciato dopo una notte di ricerche mentre vagava in stato confusionale in via Belgio e aveva subito confessato tutto ai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu. Aveva memoria di due coltellate inferte alla vittima ma in realtà, stando all’autopsia eseguita dal medico legale Roberto Demontis, aveva colpito la donna 22 volte in tutte le parti del corpo nell’abitazione di via Europa 43. Terminati gli accertamenti, il pubblico ministero Alessandro Pili aveva contestato l’omicidio volontario senza l’aggravante dalla premeditazione: aveva ritenuto si trattasse di un delitto d’impeto e al termine della requisitoria nel processo col rito abbreviato aveva chiesto la condanna a 14 anni. Gliene erano stati inflitti 16.

Coabitazione difficile

Fratello e sorella vivevano in due case con stesso ingresso e numero civico ma separate l’una dall’altra da un cortile. Una coabitazione segnata da frequenti contrasti cominciati tredici anni prima con la morte del padre e aggravatasi quando la donna era stata nominata tutrice della madre. Quella sera di quasi due anni fa era esplosa una nuova lite, l’uomo aveva impugnato un coltello e colpito la donna più volte per poi fuggire. Era stato il convivente della vittima a chiamare i militari dopo aver sentito il litigio al telefono. La caccia all’uomo era terminata dopo molte ore, quando Mallus era stato visto da un passante che aveva chiamato il 118. L’imputato era stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era rimasto quattro ore in osservazione per poi essere trasferito in caserma. Erano le 22. La mattina seguente era entrato in carcere.

Rendiconti e assegno

Mallus aveva vagato da solo per la città dopo essersi disfatto del coltello, mai trovato. Lui stesso, così aveva detto, non ricordava dove potesse averlo buttato. Era convinto che la sorella non presentasse in Tribunale il rendiconto delle spese e i prelevamenti che effettuava dal conto corrente della madre come invece avrebbe dovuto fare, visto il ruolo assegnatole. Inoltre a suo dire la donna aveva svenduto un appartamento della famiglia: proprio poche ore dopo la firma nell’atto di cessione la sorella era rientrata con gli assegni per una cifra ritenuta irrisoria dal fratello. Ne era scaturito un violento litigio sfociato nell’omicidio.

16

gli anni

inflitti in primo grado all’imputato nel processo col rito abbreviato a Cagliari