Venti nuovi medici per l’Asl 

L’annuncio dell’Asl è da bollettino della vittoria: all’ospedale San Martino e alla Sanità pubblica oristanese a breve arriveranno 20 medici e altri sono in programma. La Direzione generale ha dato il via al pacchetto di assunzioni di specialisti da destinare alle strutture sanitarie degli ospedali e del territorio. «In alcuni casi – spiega il direttore generale Angelo Maria Serusi - l’arrivo di forze fresche ci consentirà di ripianare il debito di risorse professionali dovuto al recente pensionamento di diversi medici, in altri andremo a potenziare reparti e servizi che da tempo attendevano rinforzi». Finalmente una buona notizia. Ne è convinta anche Gisella Masala, esponente di punta del Comitato per il diritto alla salute della provincia di Oristano: «E come non esserlo, sempre che agli annunci seguano i fatti. Tante altre volte ci è stato detto che stavano arrivando i rinforzi salvo scoprire l’esatto contrario. Quindi vedere per credere».

La novità

L’azienda sanitaria scende nei dettagli. Dieci dei venti medici andranno al Dipartimento di Prevenzione, in prima linea nella gestione dell’emergenza Covid-19 e impegnato nelle vaccinazioni, gli screening oncologici, le certificazioni medico-legali, i controlli sulla sicurezza degli alimenti e delle acque potabili, quella sul lavoro, le attività di sanità veterinaria, la medicina dello sport. Il responsabile dottor Roberto Puggioni parla di un risultato importante raggiunto «grazie all’impegno della Direzione generale. Sette delle dieci figure saranno assegnate al Servizio di Igiene e Sanità pubblica, due saranno destinati al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, che a causa dei recenti pensionamenti era rimasto privo di medici, e uno al Centro screening oncologici rimasto senza il coordinamento medico a seguito del trasferimento del responsabile».

Filiera oncologica

Il direttore sanitario Antonio Maria Pinna sottolinea che «si va componendo il mosaico per garantire al cittadino un’assistenza che va dalla prevenzione alla terapia fino alle cure palliative. Oltre al potenziamento delle attività di screening, tra agosto e settembre saranno assunti a tempo indeterminato anche tre oncologi e un ematologo, da impegnare sul versante terapeutico». Ancora. Tre nuovi medici opereranno nel Laboratorio analisi, due in Neuropsichiatria infantile, uno in Anatomia patologica, mentre si sta concludendo l’iter per nuovi nefrologi, un urologo e un ginecologo. Con L’Asl di Sassari è stata stipulata una convenzione per uno specialista in Pneumologia esperto in broncoscopie. A questi si aggiungono sette infermieri, quattro stabilizzati e tre neoassunti, quattro tecnici della Riabilitazione psichiatrica, due ostetriche e un fisioterapista. «Stiamo impiegando tutte le nostre energie per reclutare il maggior numero possibile di professionisti così da offrire ai cittadini una migliore assistenza sanitaria e allo stesso tempo restituire ai medici in servizio, che attualmente stanno compiendo un enorme sforzo, ritmi di lavoro meno intensi e più sostenibili», conclude il direttore generale Angelo Maria Serusi.