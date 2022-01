Venti milioni per ripartire 

Il Comune presenta al Governo un conto di 20 milioni di euro per riprendersi e ripartire dopo la mazzata del Covid. Roma ne ha preso atto con riserva di verifica, più che dovuta vista la portata milionaria del programma. Si viaggia in tutta l’Italia su corsie privilegiate e quindi l’ipotesi più accreditata è che i 15 progetti presentati dal Comune passeranno senza grandi problemi. Il piano oristanese si sviluppa su sei corsie obbligate: digitalizzazione, verde, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Ai 20 milioni che costituiscono il paniere Pnrr di Oristano si aggiungono 11 milioni di euro di cofinanziamenti regionali e nazionali per progetti già avviati che portano a 31 milioni di euro la somma spendibile in investimenti dal 2021 al 2026, termine massimo per la rendicontazione dei progetti. Tre dei 20 milioni di contributi Pnrr sono spendibili immediatamente come i 591 mila euro finanziati per le spese di progettazione.

I progetti.

Sono 5,1 i milioni di euro per la riqualificazione dei quartieri di Su Brugu e Sacro Cuore, così ripartiti: 2,7 milioni per migliorare la qualità del tessuto urbano di Su Brugu con la connessione tra piazza Sant’Efisio e via Lepanto; 1,9 milioni per riqualificare e ampliare gli spazi di relazione e le zone verdi del quartiere del Sacro Cuore; 500 mila euro per ridefinire lo spazio urbano di piazza Mariano in collegamento con Su Brugu e il centro città. Altri 4 milioni per la riqualificazione del Centro storico. Tre milioni con direzione piazza Manno di cui 1,5 per migliorare il decoro urbano delle aree adiacenti alla piazza con il completamento degli interventi di riqualificazione già programmati e un altro milione e mezzo per restituire definitivamente alla città la piazza dove si affaccia la Reggia Giudicale. Cinquecentomila euro per la messa a norma della biblioteca comunale e la sala espositiva dell’ex asilo di Sancti Antoni.

Torregrande

Continuando, 3 milioni per Torregrande. In particolare 1,8 per realizzare un asse attrezzato ciclo pedonale per collegare la borgata con il porticciolo turistico e 1,2 per rendere fruibili alcune aree di proprietà comunale quali l’area Grandi eventi e il centro servizi (parcheggio camper). Tre milioni e mezzo per la riqualificazione di Oristano Ovest. Poi 900 mila euro sono stati impegnati per la realizzazione di un hub destinato alla mobilità sostenibile e la sistemazione dell’area urbana a ridosso del campo Tharros. Un milione e ottocentomila è stato invece destinato al completamento della Casa dello Studente per ospitare un centro di promozione delle ricchezze agroalimentari del territorio in collaborazione con il Centro universitario e le realtà produttive locali. Nel piano Oristano Ovest rientra anche la messa a norma del campo Tharros con una spesa di 800 mila euro. Da Ovest a est con due progetti per complessivi 2,6 milioni: 600 mila per un centro servizi per l’educazione ambientale a supporto del parco lagunare di Santa Giusta e 2 milioni per la creazione nell’ex Ente Risi di via Ozieri di un centro per la digitalizzazione documentale a supporto di tutti gli enti dei territori.