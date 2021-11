Venti milioni per l’ex distilleria 

Da ex distilleria ormai abbandonata a sé stessa, a futura Fabbrica dell’innovazione per ambiente, ricerca e mobilità. La richiesta di finanziamento è stata inoltrata ieri all’Agenzia per la coesione territoriale: 20 milioni e 500mila euro per dare una seconda vita all'ex distilleria Capra e riqualificare il cuore del centro storico quartese. Candidatura ufficializzata con la partecipazione al bando - in scadenza ieri - insieme all'Università di Cagliari come ente capofila e una serie di partner come Enel e Fondazione di Sardegna. «L’obiettivo è far rivivere questa struttura antica un tempo fulcro dell’economia e della vita cittadina», annuncia l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Caccia ai fondi

L’intervento di riqualificazione - in attesa di acquisire l’immobile dai privati - è già inserito dall’amministrazione comunale nel piano di recupero Cepola-Sant’Efisio. Ora parte la corsa per conquistare i venti milioni di euro e realizzare un centro di ricerca al centro della città. La partecipazione al bando pubblico è partita ieri mattina, subito dopo il passaggio formale in Giunta. «La richiesta di fatto è stata presentata dall’Università perché il bando era rivolto agli organismi di ricerca, con un progetto che abbiamo sposato da subito», spiega Vanini. Al centro della richiesta di finanziamento l’ex complesso industriale incastonato fra via Gorizia e via Garibaldi, a due passi da viale Colombo. «Una delle struttura della città abbandonata e che merita una valorizzazione in chiave moderna».

Il progetto

L’obiettivo è realizzare una fabbrica dell’innovazione di alto livello, integrata però con il resto del territorio comunale. «Si occuperà di studi innovativi nei campi dell’energia, della mobilità sostenibile, della salute, della tecnologia e dell’informazione, non solo su scala locale», sottolinea l’esponente della Giunta. «L’ampia corte centrale sarà invece uno spazio aperto alla città. Qualora dovessimo aggiudicarci il finanziamento, verrà garantita una progettazione attenta alla storicità della fabbrica, a partire dalla ciminiera e dalla torre che intendiamo valorizzare».