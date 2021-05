Venti di guerra nella Manica 

LONDRA. Una sfida navale in piena regola, seppure simbolica e senza cannonate, infiamma lo scontro fra Regno Unito e Francia sui diritti di pesca post Brexit nella Manica: accade appena un giorno dopo i proclami del G7 a presidenza britannica sulla compattezza del «fronte delle democrazie» occidentali dinanzi alle «minacce» di Paesi come Cina o Russia . E riporta in auge - in versione piccolo cabotaggio - quella che fu la politica delle cannoniere delle potenze europee.

L’epicentro è stata per alcune ore Jersey, dipendenza autonoma della Corona di Londra nota per i panorami pittoreschi, lo status fiscale privilegiato e le acque pescosissime a 14 miglia nautiche dalle prime propaggini della Normandia. Acque che fanno gola ai pescatori francesi, protagonisti di un protesta clamorosa e di un tentativo di blocco che ha innescato la reazione muscolare del governo di Boris Johnson e la controreazione di Parigi (spalleggiata da Bruxelles), prima del ritorno a un confronto negoziale che per ora ha consentito d’attenuare le tensioni. Tutto è cominciato con la decisione britannica d’interpretare in senso restrittivo il delicato capitolo sulla pesca dell’accordo sul dopo Brexit: con l’ulteriore stretta delle autorità di Jersey, prevede condizioni aggiuntive per i 41 pescherecci francesi autorizzati finora sulla carta a gettare le reti attorno all'isola su 344 che avevano presentato richiesta: con tanto di obblighi di documentazione extra «non concordati e non notificati in anticipo» che stando alla Francia e all’Ue violano il trattato.

I pescatori normanni per protesta hanno schierato circa 50 imbarcazioni di fronte a St Helier, capitale e principale porto di Jersey, per minacciare il blocco di fatto dell'isola. E Johnson, in piena giornata elettorale amministrativa nel Regno, ha inviato due navi da guerra, la Severn e la Tamar, per «monitorare la situazione», assicurando «sostegno incrollabile» a Jersey. L’amministrazione di Emmanuel Macron non è stata a guardare: le mosse britanniche «non ci intimidiscono», ha fatto sapere spedendo a sua volta nei dintorni, fuori dalle acque territoriali, l’Athos e la Themis, una motovedetta e un pattugliatore. Finché, dopo un colloquio definito «positivo» svoltosi a St Helier fra i i governanti dell’isola e i rappresentanti della protesta, questi ultimi hanno deciso di fare macchina indietro e di ritirarsi.

La querelle non è chiusa, hanno avvertito i pescatori passando la palla «alla politica». Londra e Bruxelles dovranno tornare al tavolo negoziale per sciogliere quelli che solo i britannici minimizzano come «dettagli tecnici». Le due unità della Royal Navy rimangono al momento in zona: "per precauzione", secondo Downing Street. La prova di forza comunque regala a Johnson un pizzico di prestigio militare mentre il rimbalzo dell’economia (previsto un +7,25% del Pil entro l’anno) smentiscono le fosche previsioni sul post Brexit.

20

per cento

la quota dei ricavi del settore ittico francese che dipende dall’attività nelle acque britanniche; si arriva al 30% per Olanda e Danimarca e al 50% nel caso del Belgio