Venti assunzioni per dare ossigeno agli uffici 

Nuovi rinforzi in arrivo negli uffici del Municipio: venti in tutto i dipendenti che presto saranno assunti a tempo indeterminato, tramite mobilità esterna e graduatorie di altre amministrazioni pubbliche. Una boccata d’ossigeno attesa da tempo che si concretizzerà entro l’anno, ma l’obiettivo principale è riportare la pianta organica comunale ai numeri di un tempo. «Abbiamo un'ambizione rivoluzionaria: tornare alla normalità», commenta il vice sindaco Tore Sanna.

Le figure professionali

I venti contratti a tempo indeterminato - a tempo piano e parziale - riguardano diversi settori: quattro assistenti sociali, cioè figure attese da tempo per rinforzare uno dei settori comunali più in agonia e cioè le Politiche sociali, ulteriormente preso d’assalto dalle richieste dei nuovi poveri quartesi messi in ginocchio dalla pandemia. Saranno assunti anche informatici, un ingegnere, impiegati tecnici e amministrativi. In arrivo anche un avvocato e un istruttore amministrativo in sostituzione dei due dipendenti che hanno lasciato il Municipio di recente, assunti a gennaio di quest’anno - com’è riportato nella delibera di Giunta che modifica il piano triennale del fabbisogno del personale - ma durante il periodo di prova, ad aprile, hanno presentato le dimissioni.

Mobilità privilegiata

Priorità alla mobilità esterna, già attivata dal Comune con avviso e termini di scadenza – il 13 luglio - per presentare le domande. Se le procedure di mobilità non dovessero dare esito positivo, si ricorrerà all’assunzione tramite graduatorie di concorsi in altre amministrazioni pubbliche: in questo caso, la scadenza è fissata per il 14 luglio, poi scatterà la selezione. Le nuove assunzioni andranno a tamponare la carenza d’organico nel palazzo comunale - diventata ormai cronica - anche in vista dei pensionamenti previsti il prossimo anno: circa quaranta. Un doppio obiettivo: rimpiazzare i posti vuoti negli uffici e abbassare l’asticella della media d’età, attualmente fissata a 55 anni.

Il vicesindaco

«Stiamo rimettendo in moto una macchina ferma anche a causa di una serie di norme rigide che, di fatto, hanno bloccato ogni possibilità di ingresso nella pubbliche amministrazioni», spiega Tore Sanna: «Stiamo approfittando di uno spiraglio che si è venuto a creare fra i vincoli e che ci consente di iniziare a ricostruire la pianta organica del Comune, con l’obiettivo di metterla in grado finalmente di rispondere in modo migliore, più rapido ed efficace alle esigenze dei cittadini. Stando alle previsioni del piano triennale», aggiunge Sanna, «il numero dei dipendenti comunali salirà fino a 315 a pieno regime, mentre ora siamo sotto i 300. Naturalmente», prosegue il vicesindaco, «questo percorso di ricostruzione, per essere sostenuto nel tempo necessita di un adeguato aumento dell'autonomia finanziaria del Comune, a partire dalle entrate proprie. La reintroduzione della tassa sui passi carrabili, ad esempio», ricorda, «oltre a mettere ordine sulla disciplina specifica, sarà utilizzata per assumere nuovi vigili urbani e migliorare i servizi della Polizia locale, a vantaggio dei cittadini e della comunità. Un criterio», conclude Sanna, «che varrà per tutti i servizi: ogni euro incassato, sarà investito a favore della comunità quartese». Nel frattempo si lavora anche per potenziare i vertici nei settori comunali con l’assunzione di tre nuovi dirigenti, e per riportare la struttura del Municipio a dodici posizioni dirigenziali.

Per assumere, il Municipio ha bisogno di entrate. Anche a questo servirà la tassa sui passi carrabili