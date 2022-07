«Vengo processato per il mio no alle basi militari» 

«Non mi piace stare al centro dell’attenzione». Esordisce con un paradosso Bakis Beks, rapper a processo da giugno in Tribunale a Nuoro per oltraggio a pubblico ufficiale. «O meglio - precisa - mi piace averla se la gestisco io». Ma da un paio d’anni la vita di Bakis, all’anagrafe Bachisio Marras, corre lungo due binari, ecco l’altro paradosso prestato dalla politica, “paralleli e convergenti”: quello dell’arte e della giustizia. All’origine della duplice tratta un concerto del 2018 all’Exme nuorese quando mette in rima le ultime strofe di “Messaggio”, brano contro le basi militari in Sardegna: «Non c’è tempo per mediazioni, indennizzi, conciliazioni, questo è un messaggio ai coloni. Basta, fuori dai c…». Al verbo in cadenza si aggiunge, nella chiusa del beat, il dito medio alzato, un gesto quasi obbligato nel corredo performativo di chi fa rap. Ma gli agenti della Polizia di Stato che assistono al concerto ravvedono in quell’abbinata un’ipotesi di reato in cui includono anche tre spettatori che hanno imitato per l’appunto il “messaggio”. «La cosa assurda - riferisce Marras il terzo paradosso - è che nel 2020 ci arriva a tutti una condanna. E senza nemmeno aver mai saputo che ci fosse in corso un procedimento».

La difesa

L’ultimo arcano lo chiarisce l’avvocata dei quattro, Giulia Lai: «Si chiama decreto penale di condanna, un rito del Codice penale previsto nel caso di reati lievi. Appena arriva si hanno quindici giorni di tempo per ricorrere». E decidere se pagare una multa da oltre duemila euro, seguire un programma di messa alla prova o chiedere il processo. «Non potevo accettare la fedina penale sporca - risponde il 39enne nuorese - senza aver fatto niente». Ecco quindi avviarsi l’iter delle aule di giustizia dove Bakis paga le spese legali per tutti con soldi, un’altra singolarità, che vengono perlopiù da esibizioni dove canta, tra i pezzi del repertorio, proprio quello incriminato: «Lo rifaccio sempre uguale come nel giorno dei fattacci, alla stessa maniera perché per me non c’è niente di male né nel testo né nella performance».

I concerti

Lo ha confermato nei giorni scorsi anche a Sassari, in Largo Macao, riproponendo i versi davanti al pubblico dell’incontro “Libertà e repressione ai tempi dell’occupazione militare” promosso dall’associazione “Sa domo de totus”. Un centinaio di persone presenti, tra attivisti e curiosi, tra cui anche la Digos: «Mi sono innervosito molto. È stato come un déjà-vu, erano nella stessa posizione di quattro anni fa». E chissà poi se partirà una nuova denuncia oppure no. Ma non è questo il tarlo che tormenta Bakis Beks: «Faccio musica da vent’anni e non mi va di passare alla storia per questa canzoncina o di essere etichettato come il Che Guevara del rap. Sulla storia delle servitù militari c’è gente che si è esposta molto più di me». Laureato in Comunicazione e giornalismo alla facoltà di Scienze politiche, una qualifica come tecnico del suono e insegnante di rap per bambini, teenager e adulti, si trova male nella scomoda posizione di opinion leader suo malgrado: «Perché si tende a sminuire questa faccenda, a ridurla a una guerra tra guardie e ladri, con il sottoscritto nella parte del bimbominkia sovversivo».