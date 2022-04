Venezia mette nel sacco il Banco 

dinamo SASSARI 63

reyer VENEZIa 66

Banco di Sardegna SS : Pisano ne, Bilan 15 (5/10, 11 r.), Logan 12 (3/6, 2/8, 3 r.), Robinson 7 (2/5, 1/6, 4 r.), Kruslin (0/3 da tre, 4 r.), Gan- dini ne, Devecchi ( 1 r.), Treier 1 (0/1 da tre, 1 r.), Burnell 5 (1/4, 1/2, 3 r.), Bendzius 19 (3/5, 3/7, 5 r.), Gentile 4 (1/4, 0/3, 2 r.), Diop. All. Bucchi.

Umana Venezia : Stone 15 (0/1, 4/9, 9 r.), Bramos ne, Tonut 12 (4/5, 0/6, 1 r.), De Nicolao 7 (2/7 da tre, 1 r.), Echodas (0/1), Morgan ((2 r.), Mazzola (0/1), Brooks 7 (1/3, 1/2, 7 r.), Cerella 10 (1/1, 2/5, 3 r.), Minincleri ne, Watt 15 (5/12, 10 r.). All. De Raffaele.

Arbitri : Lanzarini, Bongiorni e Galasso.

Parziali : 14-16; 28-38; 46-50

Note - Tiri liberi: Sassari 12/16; Venezia 17/19. Percentuali di tiro: Sassari 22/64 (7/30 da tre, ro 15 rd 24); Venezia 20/53 (9/29 da tre, ro 8 rd 27).

Sassari. Le volate non fanno per Sassari, a meno che non ci sia Milano per esaltarsi. Al PalaSerradimigni vince Venezia per 63-66 e vola al quarto posto. I biancoblù di Bucchi invece al massimo potranno chiudere al sesto. Come Pesaro, anche questa sconfitta lascia rimpianti e rimorsi. Venezia è arrivata nell'isola senza ben cinque giocatori: il play Theodore, l'ex Vitali e l'ala Daye infortunati, più Bramos e Sanders. Il Banco invece ha gettato in quintetto Robinson, che era in dubbio per problemi muscolari, ma ha subito l'avversaria soprattutto tatticamente per gran parte del match. La formazione di De Raffaele è stata avanti dal 3' al 38' con difese multiformi e quando è stata sorpassata per due volte nel finale, ad opera prima di Bilan e poi di Robinson, ha risposto con lucidità, con l'ex Brooks a segnare l'ultimo vantaggio e prendere il rimbalzo offensivo per i due liberi a Tonut. «È stata una giornata al tiro non sufficiente. Da tre gare tiriamo male, ci sono degli up and down ma non dobbiamo deprimerci», ha detto il deluso tecnico dei biancoblù, che ha svelato come la decisione di far giocare Robinson (reduce da uno stiramento inguinale) sia stata presa solo prima della gara.

Cenni di cronaca

All'inizio sono Stone e Cerella a spingere gli ospiti: 5-12 al 7' e addirittura 26-38 al 19', con la Dinamo che tranne Bilan e Bendzius fatica ad attaccare la miglior difesa della serie A insieme a Milano. Dopo il riposo Sassari sembra trovare il ritmo con Bednzius e Bilan che prima accorciano, poi pareggiano e quindi sorpassano al 38' col croato (61-60) dopo aver sprecato almeno 4 occasioni precedenti. Nel finale però Venezia fa le cose giuste, mentre Sassari sbaglia 4 triple con Logan e Robinson.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata