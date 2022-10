«Vendico la morte di mio figlio» Cagliari, il thriller è girato qui 

L'atmosfera è quella delle grandi occasioni nel bar tramutato in set: pareti celesti, due volte a botte dai contorni bianchi conducono nell'area riservata al regista Gianni Leacche che dirige sapientemente i suoi attori. La scena girata vede protagonista proprio Massimo Bonetti, nel ruolo di Giuseppe nonno apprensivo della giovane Cassandra nipote affascinante e dai modi gentili interpretata da Eleonora Matta. Bonetti ha uno sguardo penetrante, camicia celeste, occhi azzurri, jeans scuri, scarpe a punta nere, Eleonora Matta ha un viso delicato, capelli biondi raccolti in una lunga coda, gonna corta, maglietta verde. Leacche, seduto, li osserva assorto: indossa una polo rosa, pantaloni neri, un giubbotto smanicato grigio dalle striatura rosate. Dà consigli, suggerisce come muoversi, indica di spostarsi un po’ più a sinistra, poi un po’ più a destra, si rivolge al direttore della fotografia Riccardo Tonni e con accento romano genuino gli fa: «Dimmi quando è buona Riccà». Basta un cenno del capo e con voce profonda dice: “Azione” e subito comincia la magia. La scena viene provata più volte, inframmezzata da qualche attimo di pausa dove le truccatrici danno una sistemata agli attori. Ogni particolare è valorizzato, non c’è un dettaglio che sfugga a chi col cinema ha un rapporto simbiotico: luci, riflessi, rumori di sottofondo, non sono ammesse sbavature, tutto dev'essere perfetto. «Abbiamo cominciato le riprese quattro settimane fa», spiega il regista.

Una pellicola dai contenuti forti con protagonista Isabella, interpretata da Monica Carpanese, madre coraggiosa che dopo essere uscita dal coma decide di vendicare Danilo, il figlio morto suicida in carcere dopo essere stato accusato ingiustamente di rapina, prendendo in ostaggio i tre uomini che lo hanno giudicato colpevole.

Silenzio attorno, i volti concentrati, la naturalezza e l’emozione che traspaiono dagli sguardi unite come fossero una sola entità: le persone che passeggiano frettolose all’improvviso si fermano colpite dalle macchine da presa e dal via vai continuo nel bar Nuova Firenze in viale Regina Margherita in una Cagliari tiepida e vivace dove ieri sono state girate alcune scene del nuovo film “Il Colpevole” di Gianni Leacche (“La Squadra”, “Un posto al sole”), che vede tra i protagonisti attori di solida esperienza come Massimo Bonetti. Un film tratto dal romanzo di Gabriella Grieco “La mia morte è la tua” che sarà in tutte le sale all'inizio del 2023, interamente girato in Sardegna.

La trama

Il ciak

La città

«Siamo stati nella sede all’Assessorato alla Cultura in viale Trieste, al cimitero di San Michele, alle saline Conti Vecchi dove mi hanno colpito i fenicotteri. Credo molto in questo film». Poco distante, Bonetti aggiunge. «Questo progetto ha il coraggio di andare controcorrente. Il cinema deve saper stupire il pubblico, coglierlo alla sprovvista, emozionarlo. L’essenza del recitare per me è questa: donare il meglio di sé ad ogni personaggio interpretato».

