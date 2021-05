«Vendevo granite al Poetto Oggi voglio vivere di musica» 

Immaginate di attraversare il mondo, andata e ritorno, e di rinascere. Trentatré anni, Marco Porrà, in arte MPM Producer, suona fin da ragazzino; nato a Quartu, ha vissuto a Londra facendo cento mestieri, come le anime della sua musica. Rap, rock e tutto quello che c’è in mezzo. «Dopo tante esperienze mi concentro su me stesso, voglio seguire un progetto tutto mio».

Come veleno

Si chiama “Venom” il primo singolo già in tutti gli store online con la produzione dell’americano Kato on the Track, che anticipa l’album previsto per maggio: «Venom significa veleno, è un pezzo aggressivo come un pugno, senza un tema vero se non la rabbia di certi momenti. Un rap con toni rock, un po’ in inglese, un po’ in italiano perché mi viene naturale mischiare i linguaggi», ci spiega lui. Un suono dalle mille sfumature e al tempo stesso unico, dove l’artista suona tutti gli strumenti, eccetto in questo disco la batteria, eseguita da Rob Miles: «Ero un bambino vivace, ho vissuto il rapporto con la musica in modo sano. Amavo cantare, i miei mi hanno regalato una tastiera senza grande successo, mentre con la chitarra è nato un vero legame. L’adolescenza è stata all’insegna del punk rock, poi ho avuto le fasi metal e rap; prima di questo progetto da solista ho suonato per dieci anni in una band, i Wallcrush. Come miei modelli citerei sicuramente Linkin Park e Limp Bizkit; hanno saputo unire generi apparentemente distanti anni luce. Il rock è considerato più diretto, il rap invece magari non segue un solo argomento, ma diversi».

«Wow, funziona!»

Io mescolo i linguaggi e gli stili, a volte mi dico mettiamo qui una chitarra anche se sembra non entrarci … e invece, wow funziona!». “London Chronicles” è il titolo del disco, che si riallaccia alle sue esperienze: «Mentre cercavo di mantenermi con la mia musica ho fatto il granitaro al Poetto, l’operaio in un’azienda fotovoltaica, l’assistente di volo. Quando ho deciso di seguire il mio sogno facevo anche avanti e indietro tra Londra e l’Italia, registrando i miei pezzi. Ma avevo l’impressione di rinascere, da qui il titolo di un mio singolo, “Reborn”, ovvero rinato. Alla fine sono tornato qui, nella mia terra, e combatto per realizzare il mio sogno». Ha lo sguardo fiero Marco Porrà: «Con tutte le mie forze».

«La nostra rabbia»

Temi trattati anche in singoli come “Migrant Worker” e “Getting over you: «Nel nuovo album racconterò ancora un’esperienza di vita all’estero. Con tanti altri temi: l’alienazione da lavoro e il desiderio di rivalsa, e «vi farò anche una sorpresa con una canzone romantica». Certamente la rabbia si fa sentire: «Per un ragazzo che si sveglia ogni mattina per fare un lavoro che non ama è normale sentirsi frustrato. Ma è meglio sfogare le proprie emozioni piuttosto che reprimerle. Il mio vissuto è solo uno spunto, per arrivare ad immagini in cui tutti possano riconoscersi”. Partirà di nuovo? Sorride: «Magari in tournée».

Ho fatto il granitaro al Poetto, l’operaio in un’azienda fotovoltaica, l’assistente di volo