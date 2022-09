Vendemmia, l’Isola può brindare  

Un calice per brindare in una mano, le dita incrociate nell’altra: i vignaioli sardi in questi giorni cruciali per la vendemmia 2022 sudano e faticano tra i filari sparsi da nord a sud dell’Isola, ma lo fanno con un mezzo sorriso stampato in viso, consapevoli di poter forse chiudere presto una delle migliori annate degli ultimi anni.

Speranza

Gli scongiuri sono però d’obbligo, sebbene le previsioni fatte ai primi di agosto siano state rispettate. Il clima infatti questa volta è stato fino a ora benevolo e per le uve di ogni varietà lo sviluppo non ha riservato brutte soprese. «Le prossime settimane saranno comunque decisive per festeggiare, ma possiamo già dirci più che soddisfatti per un raccolto che ha regalato grappoli sani e uve di altissima qualità», conferma Mariano Murru, presidente regionale di Assoenologi. «La produzione stimata non a caso sarà superiore del 10, forse 15% rispetto a quella dell’anno scorso, grazie soprattutto all’assenza di fenomeni meteorologici estremi che nel 2021 avevano compromesso, e non di poco, la produzione in aree importanti dell’Isola come le campagne attorno ad Alghero, e di conseguenza il bilancio regionale».

I timori

Le grandi incognite della stagione, oltre ad acquazzoni improvvisi ed eccessivi, erano legate alle temperature ben al di sopra le medie stagionali. Il caldo torrido registrato da inizio estate rischiava infatti di sconvolgere il cronoprogramma della raccolta, accelerando la maturazione dell’uva e costringendo di conseguenza gli enologi a una corsa contro il tempo per portare in cantina un prodotto accettabile. «Fortunatamente tutto è andato come sperato – continua Murru –, le piante hanno infatti retto molto bene il caldo torrido, merito anche dell’acqua incamerata dai suoli durante le abbondanti piogge autunnali. Una benedizione per la stragrande maggioranza dei vigneti sardi che non possono contare su impianti di irrigazione. Per di più, le alte temperature registrate a maggio e giugno hanno evitato lo svilupparsi di muffe dannose, regalando così acini sani come non mai».