Vende le dune davanti a Su Giudeu Il pm: «Una truffa» 

La colletta organizzata dal Gruppo di intervento giuridico nel 2018 per acquistare quattro ettari di dune e sabbia a ridosso del mare di Chia, che così sarebbero state protette da eventuali speculazioni immobiliari, finisce in un’aula di Tribunale a Cagliari. Gli ambientalisti, come aveva assicurato Stefano Deliperi, presidente del Grig, volevano davvero «scongiurare il rischio che questi terreni, patrimonio di tutti», finissero «nelle mani dei privati»; ma chi aveva ceduto parte delle aree (Michele Giuliano Tronci, 63 anni, residente a Nurachi) non poteva farlo perché non ne era davvero proprietario. Tutta la zona era demaniale, dunque già tutelata. Così, quando l’acquirente l’aveva scoperto grazie a un accesso agli atti alla Capitaneria di porto di Cagliari e all'Agenzia del demanio (maggio 2019), era scattata la denuncia. E ora l’indagine è sfociata in una richiesta di rinvio a giudizio per truffa a carico di Tronci formulata dal pm Daniele Caria. L’udienza è in programma mercoledì davanti alla gup Cristina Ornano.

La compravendita

L’imputato nella compravendita aveva intascato 30mila euro cedendo oltre il 42 per cento delle dune nell’area di Su Giudeu, territorio comunale di Domus de Maria. Tronci avrebbe sostenuto di aver agito in assoluta buona fede, tanto da consegnare a Deliperi una sentenza della Corte d’appello del 2016, la voltura catastale e il certificato di destinazione urbanistica che, dal suo punto di vista, dimostravano la proprietà della zona. Secondo la Procura ìinvece «ben sapeva che si trattava di aree» divenute «demaniali» dopo una «ridelimitazione» che risaliva al 2011. Così aveva approfittato delle ottime intenzioni del Grig, il cui piano - illustrato pubblicamente in più occasioni - era comprare per non (far) toccare. Il preliminare di vendita era stato firmato nel dicembre del 2018 per «garantire che in futuro quella zona non fosse rovinata da speculazioni immobiliari e restasse invece aperta e fruibile a tutti», aveva spiegato Deliperi. Si trattava di terreni fronte mare.

La raccolta fondi

La sottoscrizione popolare era necessaria per coprire le spese dell’operazione. «Chiunque potrà partecipare, con cifre anche minime con un versamento sul conto corrente» aveva spiegato il Grig. In una sola settimana la campagna “Salviamo insieme dune e spiaggia di Chia” aveva consentito di ottenere oltre 40mila euro e aveva visto la discesa in campo di artisti quali Piero Marras e Piero Pelù. «Non lo avremmo mai immaginato», il commento di Deliperi, «le sottoscrizioni arrivano da tutta Italia: ho ricevuto la telefonata di una donna di Milano, che poi mi ha passato i suoi bambini di 5 e 7 anni i quali hanno voluto partecipare inviandoci 5 euro conservati nel salvadanaio». Poi, raccolti 80mila euro, nel maggio 2019 la sorpresa: gli atti che lo stesso Grig aveva voluto visionare per un maggiore controllo avevano rivelato che in realtà l’area era demaniale già da anni. «Un pasticcio all’italiana», avevano commentato gli ambientalisti, «il provvedimento non è mai stato reso pubblico né trascritto nei registri immobiliari e di accatastamento o in quello del demanio marittimo. In mancanza di queste trascrizioni, i terreni di quella zona risultano ancora in possesso delle otto persone che, dunque, sono ancora proprietarie». Proprio la tesi, pare, di Tronci: nessuno aveva chiarito nelle carte il cambiamento di status, quindi lui era convinto di essere il legittimo proprietario.