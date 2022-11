Velodromo, via libera ai cantieri 

La rinascita del Velodromo inizia a prendere forma dopo oltre dieci anni di abbandono. L’ultimo passo è il recente via libera in Giunta al progetto esecutivo che ridisegna il circuito per le corse in bicicletta su pista. E velocizza l’iter per la riapertura dell’impianto sportivo di via San Francesco agli atleti delle due ruote. «Entro fine anno partirà la gara d’appalto, e nei primi mesi del 2023 ci sarà il via ai lavori per il ripristino del Velodromo», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Il percorso

L’ultimo scoglio è stato superato poche settimane fa con le ulteriori risorse - necessarie a seguito dei rincari sui costi degli appalti - trovate in bilancio: poco più di 100mila euro che vanno a sommarsi ai 950mila già finanziati a suo tempo dalla Città metropolitana nell’ambito del Patto per lo sviluppo. «Una volta trovati i fondi abbiamo ripreso la progettazione, ovviamente coinvolgendo il Coni, i vigili del fuoco e la Federazione nazionale ciclisti», spiega Conti. «Ci sono state richieste alcune integrazioni che contiamo di fornire facilmente, per poi chiudere nei tempi previsti». Tempo due settimane per gli ultimi dettagli burocratici - assicurano dall’assessorato ai Lavori pubblici - poi partirà la fase della gara d’appalto per affidare i lavori di ripristino della pista. In vista della sistemazione anche degli spogliatoi, con un progetto a parte e risorse comunale già messe da parte, e di altri interventi di rifinitura che verranno realizzati in una fase successiva.

Il piano

La priorità resta la rinascita della pista per le corse in bici. «L’impianto sarà destinato interamente al ciclismo», ribadisce l’assessore. «Inizialmente si era anche pensato di realizzare un campo da calcio al centro, ma l’ideale è dare spazio ad una sola disciplina. Anche perché gli altri sport saranno ospitati di nuovo a Sa Forada, che si trova proprio accanto al Velodromo», ricorda. Il riferimento è al recente finanziamento ottenuto con i fondi del Pnrr per il complesso sportivo a ridosso dell’ex statale 554: 1 milione e 700mila euro sono destinati al recupero dell’area dell’ex campo da calcio, su cui sorgerà un nuovo impianto per il basket e la pallavolo, un campo per il calcio a 11 e un altro per il calcio a 7. Gli altri 750mila euro serviranno per realizzare il pattinodromo, l’area ping-pong all’aperto attrezzata per i disabili, e riqualificare il vecchio pallone geodetico.