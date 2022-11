Velodromo, scontro sul progetto 

Le risorse per far rinascere il Velodromo ci sono - oltre 1 milione di euro - il progetto pure, ma non mancano dubbi e critiche sul futuro dell’impianto di via San Francesco. «Così com’è il progetto è senza futuro», il commento del coordinatore provinciale di FI Antonello Picci. Sulla stessa linea l’esperto di ciclismo in Sardegna Gino Mameli: «Soldi sprecati, rischia di essere un fallimento», dice. «Un’opera programmata nel 2016 e che non può essere modificata», precisa il sindaco Graziano Milia, «l’alternativa sarebbe stata restituire il finanziamento al Ministero. In ogni caso», assicura, «la nostra idea è di trasformare un domani il Velodromo in uno spazio polivalente e ospitare anche concerti e spettacoli».

I dubbi

A sollevare le prime perplessità - dopo l’ok in Giunta al progetto esecutivo - è l’esponente azzurro Picci, quartese ed ex amministratore in città. «Il Comune fermi il progetto finché è in tempo, le società sportive quartesi chiedono campi e palestre in sicurezza», dice Picci, «non un velodromo per una disciplina altamente specialistica che conta pochi iscritti: un fallimento annunciato». Anche Gino Mameli, uno dei massimi esperti di ciclismo in Sardegna, storce il naso. «Oggi non ha senso avere un velodromo», dice ricordando i bei tempi dell’impianto quartese prima dello stop nel 1998. «L’unico tentativo per farlo funzionare sarebbe affidarlo a società private, non limitarsi ad una gestione diretta della Federazione sarda ciclisti, e provare a rilanciarlo aprendo l’impianto ad altre manifestazioni all’aperto. Altrimenti non si va da nessuna parte».

La Federazione

La Federazione ciclisti si dice pronta alla gestione. «Parliamo dell’unico impianto in Sardegna per il ciclismo su pista, rimetterlo in funzione significa ridare vita a questa disciplina e avere ricadute anche sul territorio», ricorda il presidente regionale Stefano Dessì. «Ma la nostra intenzione è anche quella di farlo diventare il fulcro delle scuole di ciclismo nell’Isola, un bike park aperto alle società sportive giovanili e non, e puntare su tutte le attività legate al ciclismo».