Veleni “sconosciuti”: diffida per la Riverso 

Hanno scelto il 2 novembre per bussare a Serra Scirieddus, discarica sconfinata nel cuore del Sulcis. Una data che sembra un de profundis per quell’impero passato in breve tempo da un fiume di denaro ad una piantagione di grane. In realtà, in quel proscenio avvelenato, non era tutto in regola, anzi. I proclami scanditi in lungo e in largo per esaltare il “giardino” dei veleni di Monte Onixeddu, tra Carbonia e Gonnesa, si sono rivelati destituiti di ogni qualsivoglia fondamento. I cancelli di una delle più grandi discariche di rifiuti pericolosi, quella della Riverso, sono chiusi da tempo. Manca un elemento decisivo e inderogabile per tenerla aperta: l’assicurazione - fideiussione per la “copertura finale” della discarica e il monitoraggio, per trent’anni, di quella montagna di rifiuti giunti, senza autorizzazione, da ogni parte d’Italia. Rifiuti “sconosciuti” e “irriconoscibili” avevamo scritto nella nostra inchiesta su quel traffico di veleni spediti dal nord, centro e sud Italia verso Carbonia.

Carovane di veleni

Quelle carovane di sacconi bianchi intercettati a marzo di quest’anno da un “gabbiano d’acciaio”, levatosi in volo sul porto di Cagliari, erano la prova regina di un via vai, su nave e camion, di rifiuti spediti nella “discarica Sardegna”, nonostante un esplicito divieto ad importare qualsiasi tipo di veleno dal Continente. Da quelle immagini scattò una verifica sul campo per capire cosa stesse realmente accadendo nel compluvio di Barega. Quella distesa di rimorchi rossi, carichi di big-bag, grandi sacchi, inquadrati dal drone, hanno mostrato da subito un’effige chimica riconoscibile a distanza: amianto, con tanto di esplosione polmonare stilizzata. La scritta era inequivocabile, ma nessuno sapeva cosa realmente ci fosse dentro quei sacchi. Qualche settimana dopo quello sbarco imponente, per l’esattezza l’otto aprile del 2021, l’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale mette nero su bianco una verità da far rabbrividire: il soggetto gestore della discarica, la società Riverso, ha sostenuto che i campioni di rifiuti conservati nel sito di Serra Scirieddus non avevano alcun valore per le analisi di legge.

La violazione

Lo hanno detto e ribadito a gran voce. Eppure la norma è chiara: per almeno un anno deve essere conservato nel sito della discarica un campione di ogni carico di rifiuti che arriva in quell’enclave di veleni. E’ chiaro l’intento della disposizione: verificare in ogni momento, almeno per 365 giorni dal conferimento, le caratteristiche chimico-fisiche di quel campione di rifiuti. Non un dettaglio, ma il cuore pulsante dei controlli per capire e ricostruire nel dettaglio cosa finisce, e cosa sia finito, dentro quel catino di rifiuti. Nonostante questo i gestori della discarica e i signori dei veleni hanno preferito affermare che quei campioni non li avevano conservati come prevedeva la legge. Hanno, dunque, impedito quell’esame perché lo hanno inficiato alla radice dichiarando di non aver conservato come avrebbero dovuto quei campioni. Lo scontro è andato avanti per mesi, sino a quando, a seguito di una denuncia riportata dal nostro giornale sulla situazione nella discarica chiusa, la Provincia del Sud Sardegna ha disposto un nuovo controllo per verificare l’adempimento delle disposizioni impartite ad aprile scorso. In realtà, dopo ben oltre cinque mesi dalla precedente verifica, l’Arpas comunica di aver effettuato, l’undici ottobre scorso, un sopralluogo straordinario per riscontrare gli ordini che l’ente intermedio aveva dato al soggetto gestore della discarica. La relazione conclusiva dell’Agenzia regionale del 26 ottobre scorso non lascia adito a dubbi: Riverso deve essere immediatamente diffidata.