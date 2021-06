«Veleni e favori alla casa di riposo» 

Abuso in atti d’ufficio, un anno e sei mesi di reclusione. Questa la richiesta dell’accusa sostenuta ieri in Aula dal sostituto procuratore della Repubblica Andrea Chelo nei confronti dell’ex sindaco di Albagiara Maurizio Mallocci. Nel 2018, quando era assessore ai Servizi sociali si sarebbe allargato oltre il lecito pur di rendere giustizia a un presunto torto subito dal padre del cugino Paolo Mallocci, ospite della casa di riposo. La difesa con l’avvocato Stefano Porcu ha contestato l’intero impianto accusatorio sollecitando l’assoluzione per non aver commesso il fatto o anche perché non c’è reato. In linea col pm invece il legale della parte civile, l'avvocato Rinaldo Saiu che ha chiesto una provvisionale di 50 mila euro per danni morali e materiali in attesa che in sede civile si definisca il quantum finale. Il verdetto il prossimo 22 luglio.

In Aula

Ieri il pm Chelo, il difensore Stefano Porcu e Rinaldo Saiu per la persona offesa l’operatrice sanitaria Paola Ferro, in poco meno di due ore hanno ricostruito la vicenda che ha coinvolto Maurizio Mallocci, 57 anni funzionario regionale. La storia inizia nell’agosto 2018. Paolo Mallocci, cugino dell’allora assessore ai Servizi sociali, va nella casa di riposo del paese gestita dalla cooperativa “Incontri” per salutare il padre novantenne ospite della struttura. Ma ci sarebbero stati dei contrasti con l’infermiera Paola Ferro, dipendente della cooperativa che ha riferito di essere stata aggredita verbalmente dal cugino dell’allora assessore. Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe entrato nella stanza, dove lei stava accudendo un anziano, senza bussare e la rimproverò sostenendo che non faceva il suo dovere. Non solo: la minacciò di farla trasferire come «un padroncino della struttura» sostiene il pm Andrea Chelo. I toni si alzarono e arrivarono anche i carabinieri che trovarono la dipendente piuttosto agitata. La pubblica accusa, intessendo le diverse testimonianze rese in aula, trova la conferma che l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Mallocci compiendo un abuso avrebbe contattato la cooperativa per attivare una serie di provvedimenti contro Paola Ferro: ferie forzate, trasferimento da Albagiara a Uras con riduzione delle ore di lavoro e infine, dopo che la cooperativa perse il servizio su Uras, il licenziamento.

La discussione

«Tutti i provvedimenti sono stati adottati dal consiglio di amministrazione della cooperativa, cosa c’entri il Comune di Albagiara e l’imputato Mallocci non si capisce», argomenta il difensore Porcu. Per il pm la procedura è stata saltata a piè pari, la cooperativa avrebbe agito contro l’operatrice per paura che il Comune le revocasse la concessione. «Paola Ferro ha sopportato un danno grave e ingiusto» ha rilanciato l’avvocato Saiu. Mentre la difesa ha insistito: «Tesi prive di riscontro, Mallocci ha fatto quello che deve fare un amministratore di un piccolo paese». Il 22 luglio la presidente del collegio Carla Altieri leggerà la sentenza.

