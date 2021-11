Vele Corsare, capitani coraggiosi 

L’associazione no profit Vele Corsare ha sede in via Marco Polo ad Arbatax, ma il suo lo sguardo è aperto sul mondo. «Dopo diverse esperienze personali in progetti del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea abbiamo deciso di puntare sulla mobilità internazionale – raccontano i membri dell’associazione. – Tali esperienze hanno stimolato la nostra crescita, umana e non solo, il senso di cittadinanza europea e di integrazione tra i popoli. Una volta tornati nella nostra cittadina abbiamo deciso di approfondire il tema e diventare un tramite attivo tra le istituzioni nazionali ed europee e gli ogliastrini».

Erasmus

Grazie a questo sguardo indirizzato a promuovere la mobilità giovanile, l’inclusione sociale, la valorizzazione dei talenti e delle idee, ad ottobre 2019 Tortolì è stata la prima cittadina della zona ad ospitare un progetto Erasmus Plus: «Ne siamo particolarmente orgogliosi anche per il riscontro positivo manifestato da tutti i 40 partecipanti coinvolti e provenienti da 10 diverse nazioni europee». Sono in cantiere nuovi progetti che permetteranno di ospitare - ancora una volta a Tortolì - ragazzi provenienti da tutta Europa per uno scambio costruttivo di culture. L’obiettivo è coinvolgere sempre più tortoliesi e ogliastrini in generale in questo tipo di esperienze che aiutano ad aprire la mente e arricchiscono la crescita personale.

Murales

Tra i progetti a livello locale, l’associazione porta avanti il recupero dei murales del porto di Arbatax, iniziato nel 2016 grazie al comune di Tortolì. Al momento sono 42 i murales resa. Vele Corsare, nata nel 2015 da un gruppo di amici, è parte attiva nell’organizzazione di numerosi eventi della cittadina, come “Monumenti aperti” e giornate a tema ecologico. Da qualche anno, dopo aver collaborato con l'associazione Stella del Mare per la prima edizione di “Arbatax Borgo Marinaro”, sono diventati gli organizzatori. «L'evento nel corso degli anni ha assunto una dimensione regionale, promuovendo le tradizioni culinarie ed artigiane, la cultura, i balli con l'obiettivo di destagionalizzare i flussi turistici, regionali e non», commenta Daniele Loi, presidente.