Vela e motori, Gallura in vetrina 

La Gallura scalda i motori, e non solo in senso figurato, ma issa anche le vele dei grandi yacht e brinda nelle prime serate di un’estate, sotto tutti i profili, anticipata. La stagione dei turisti sbarcati all’aeroporto Costa Smeralda con i tanti voli low cost e che affollano hotel, ristoranti e b&b cittadini è già avviata ma questa è la settimana degli appuntamenti che segnano il taglio del nastro ufficiale con le manifestazioni storiche che fanno subito vetrina e regalano visibilità.

Vela e moda

Il primo grande evento allo Yacht club Costa Smeralda è in programma da domani con la “Superyacht regatta” che quest’anno vede come nuovo sponsor Giorgio Armani (finora è stato Loro Piana). Quattro giorni di regate costiere nell’arcipelago di La Maddalena per superyacht di almeno 90 piedi e relativi eventi a terra, tra questi la presentazione della collezione Armani estate nella passeggiata di Porto Cervo. Ma la nautica si accompagna alla mondanità anche in altri porti turistici galluresi: sabato l’inaugurazione della stagione nella Marina di Portisco recentemente passata dall’agenzia di Stato Invitalia a una cordata composta dal colosso americano Igy marinas e dal gruppo sassarese Taula. Per l’occasione è stata annunciata una partnership con una delle eccellenze del territorio, le cantine Siddura, per brindisi a km zero.

Rally dentro la città

Il rally è invece ormai un evento di massa e cittadino nell’alternanza tra Olbia e Alghero, esempio virtuoso di collaborazione tra i due più importanti poli del turismo sardo, la Gallura e la Riviera del corallo. Il quartier generale, e quindi un impatto spalmato per tutto l’evento, con la premiazione finale, quest’anno spetta alla città catalana ma Olbia presenta una novità assoluta: con la partenza, il 2 giugno, una tappa dentro il centro abitato che porterà migliaia di appassionati. La partenza da via Escrivà, alla radice dell’Isola Bianca, con un tracciato che passa rapidamente dall’asfalto cittadino allo sterrato del rione Tilibbas. «È tutto pronto, ci abbiamo lavorato da mesi, grazie anche alla collaborazione con il Cipnes», spiega l’assessore comunale al turismo Marco Balata: «Gli albergatori ci dicono che è già tutto sold-out. Siamo convinti che questa tappa cittadina sarà un successo».