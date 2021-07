Vedette, il servizio raddoppia 

Forestas ripristina il servizio delle vedette sull’Ortobene per 16 ore al giorno, anziché le otto garantite sino a pochi giorni fa. La decisione arriva dopo i roghi che hanno mandato in cenere nelle periferie della città oltre 130 ettari tra sugherete, macchia mediterranea e pascoli mettendo in pericolo anche diverse abitazioni. Il servizio, fino a domenica, era garantito dalle 10 sino alle 18. Un invito a nozze per i piromani. Tanto che diversi cittadini, con un comitato spontaneo, erano pronti alle ronde, vedette volontarie che avrebbero assicurato il servizio anche nelle ore non coperte da Forestas, pur di proteggere l’Ortobene e le campagne attorno alla città. Intanto, scoppia la polemica sugli idranti per il rifornimento delle autobotti: non utilizzabili per i tecnici del Comune, perché non muniti di contatore, regolarmente attivi per Abbanoa. Il Comune, dopo settimane di abbandono, ora si affanna con lo sfalcio: simbolico quello nel parco di Tanca Manna.

Idranti fuori uso

Il problema degli idranti in città, che in caso di emergenza dovrebbero garantire alle autobotti della Protezione civile un carico immediato delle cisterne ed evitare lunghi tragitti sino a Prato Sardo per il rifornimento, è esploso durante un corso di disaster manager proprio all’Ortobene una decina di giorni fa. Abbanoa non avrebbe ancora fornito le bocchette di contatore. Dall’ente gestore si specifica: «Gli idranti sono gestiti dai Comuni, sono pienamente attivi altrimenti si parlerebbe di interruzione di pubblico servizio. Ora hanno un sigillo per evitare che chiunque possa riempirsi le autobotti. I proprietari sono autorizzati a romperli. Prima si pagava a forfait, Arera ha deciso l’apposizione di un contatore (non ancora installato ndc ) ma il servizio è attivo. Sono utenze comunali, spetta ai Comuni sistemarle».

Nuovo rifugio

Forestas annuncia il potenziamento del servizio di avvistamento nella postazione vicina al Redentore. La nuova vedetta è in legno: previsto il servizio 7 giorni su 7 «dalle 6 alle 22 ed esteso ulteriormente fino alla mezzanotte nelle giornate di attenzione rinforzata come previsto dal Piano regionale antincendio», spiega Angelo Puggioni, referente Antincendio e Protezione civile di Forestas. Struttura provvisoria che verrà sostituita da una definitiva in solida muratura: il progetto è in corso di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni in area Zps (zona di protezione speciale). «La nuova vedetta - dice Salvatore Mele, direttore di Forestas - sarà nobilitata con pietrame del posto per mimetizzarsi col territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA