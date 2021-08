Vecchi pneumatici lasciati sui binari: evitata una tragedia 

L’ultimo tram della metropolitana di superfice è passato alle 23,15. Poco dopo qualcuno ha abbandonato novanta pneumatici vicino alla linea ferroviaria: quindici di questi finiti sulle rotaie. Per fortuna prima che il servizio ripartisse, all’alba, con la prima corsa del mattino qualcuno si è accorto delle vecchie gomme, scongiurando un pericolo enorme: se il tram fosse passato sugli pneumatici, il rischio di un deragliamento sarebbe stato molto alto. E le conseguenze inimmaginabili. Un camionista ha avvisato i carabinieri, impegnati in un intervento con i Barracelli di Selargius proprio nella zona. Militari e uomini della compagnia barracellare hanno raggiunto la stradina bianca nelle campagne di Terr’ e Teula, spostando subito i copertoni. Ora sono in corso le indagini per rintracciare le persone che hanno abbandonato il grosso carico di ruote.

L’allarme

Il ritrovamento degli pneumatici è avvenuto per una fortuna coincidenza. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Quartu e i Barracelli di Selargius poco prima di mezzanotte erano impegnati in un intervento. Nelle campagne della cittadina c’era un camion risultato rubato. Proprio il conducente del mezzo che avrebbe dovuto portare via il veicolo, nel raggiungere Terr’ e Teula ha visto alcuni copertoni in una stradina bianca. Si è fermato scoprendo che erano molti e alcuni si trovavano sui binari della linea ferroviaria della metropolitana leggera che collega Monserrato con Settimo San Pietro, passando per Selargius.

Pronto intervento

La pattuglia del nucleo radiomobile e gli uomini della compagnia dei Barracelli hanno immediatamente raggiunto la strada sterrata, liberando i binari e sistemando i copertoni in un lato. L’abbandono è avvenuto in un tratto rettilineo della linea: qui il tram raggiunge anche i 60 chilometri all'ora. E la presenza degli pneumatici lo avrebbe quasi certamente fatto deragliare. Il servizio sarebbe rientrato in funzione dopo un po’ di ore ma la strada bianca non è particolarmente frequentata e se nessuno avesse visto le vecchie ruote le probabilità di un incidente ferroviario sarebbero state molto alte. Immediata la segnalazione agli uffici comunali del Verde e dei Servizi tecnologici: l’assessore Gigi Gessa e il dirigente hanno organizzato un servizio per il recupero dei vecchi copertoni, pulendo l’area.

L’inchiesta

I carabinieri della compagnia di Quartu e della stazione di Selargius, in collaborazione con i Barracelli comunali, sono al lavoro per cercare di identificare i responsabili dell'abbandono di rifiuti speciali. Fenomeno purtroppo frequente. Lo smaltimento dei copertoni costa e c’è chi si affida, in cambio di alcune decine di euro, a qualcuno che con un furgone scarica gli pneumatici nelle campagne dell’hinterland cagliaritano.

