Variante Delta, via agli screening 

Il piano di monitoraggio del rischio epidemiologico è quasi pronto, sul tavolo della Centrale operativa regionale. L’obiettivo è fare 2.500 tamponi al giorno, tutti i giorni. Un numero necessario non solo per garantire la permanenza della Sardegna in zona bianca, ma soprattutto per sorvegliare la circolazione del virus, tanto più adesso che l’incubo variante Delta (indiana) si è già affacciato nell’Isola con, al momento, una quindicina di casi e altrettanti sospetti. La bassa circolazione del virus ha portato a una notevole riduzione del numero dei tamponi (meno contagi, meno contatti da tracciare), ma il pericolo da scongiurare, anche con l’avvio della stagione turistica, è che il patogeno si diffonda sottotraccia, viaggiando comodamente grazie agli asintomatici, i giovani soprattutto. Il piano di monitoraggio prevede controlli a campione nelle strutture turistiche, nelle case per anziani e agli arrivi nei porti e aeroporti (da ieri passaggio libero; regole solo per chi arriva dall’estero ).

La sorveglianza

Questo il piano che coinvolgerà l’Igiene pubblica (impegnata, nonostante gli organici ridotti all’osso, anche nelle vaccinazioni) e i laboratori delle Aou di Cagliari e Sassari, centri regionali di riferimento per l’esame dei tamponi e l’attività di sequenziamento del genoma del virus. Una sorveglianza, peraltro, invocata dagli operatori del turismo, Federalberghi in testa, che – dopo il Ferragosto col virus dell’estate 2020 – non vogliono più correre il rischio di una stagione compromessa. Intanto i laboratori delle Aou di Cagliari e Sassari vanno avanti con la batteria di sequenziamenti per individuare eventuali mutanti e sorvegliare sulla diffusione della variante Delta. «Adesso ne stiamo sequenziando una cinquantina, ma il sospetto che si tratti di variante indiana riguarda soprattutto quindici campioni», dice Salvatore Rubino, direttore della struttura complessa di microbiologia dell’Aou di Sassari. Qui il primo caso l’hanno visto la scorsa settimana, un sospetto confermato dal sequenziamento eseguito in collaborazione con l’Aou di Cagliari. La sequenza è stata depositata nella banca dati internazionale Gisaid e lo studio comparativo filogenetico ha rivelato che, «questo ceppo è simile a quelli che stanno circolando in Inghilterra, in Germania e nel Lazio». È preoccupante, aggiunge Rubino, «che compaiano nuove varianti, come la Delta che si diffonde molto velocemente, nonostante vi sia un calo dei casi positivi e la riduzione dell’incidenza in tutto il territorio nazionale. È quindi indispensabile continuare nella sorveglianza per circoscrivere immediatamente i focolai. È stato così che abbiamo bloccato la diffusione delle varianti sudafricana e brasiliana arrivate in Sardegna qualche mese fa». Questa, dice il commissario dell’Aou Antonio Lorenzo Spano, «è una fase delicata che impone la massima attenzione, perché i piccoli focolai attivi richiedono interventi rapidi per essere spenti».

L’errore da non ripetere

Bisogna fare più tamponi molecolari, è da settimane che lo ripete Ferdinando Coghe, direttore del laboratorio dell’Aou di Cagliari. E siccome ha ricordato anche la necessità di controlli «più incisivi» nei porti e negli aeroporti, davanti alla notizia dei varchi aperti negli scali della Sardegna ha allargato le braccia. «I controlli bisogna farli, sono necessari. Abolirli significa andare a scoprire i casi solo quando il paziente diventa sintomatico, il che vuol dire che ha già infettato una quantità enorme di persone e che noi ci ritroviamo con l’acqua alla gola». Lo scorso anno in questo periodo, ricorda, «facevamo molti tamponi, ma la sorveglianza sa dov’è mancata? Nei varchi di porti e aeroporti, quando il governo ha bloccato il presidente Solinas che disponeva i controlli. Salvo reintrodurli per i voli da Spagna, Gran Bretagna e Malta quando il danno era già fatto».

Le prime e seconde dosi

Intanto ieri sono arrivate in Sardegna 79.500 dosi del vaccino Pfizer, che si aggiungono alle 9.700 di Moderna consegnate lunedì. Altre 12.800 dosi di Pfizer arriveranno entro sabato e la prossima settimana, salvo rimodulazioni, ulteriori 77mila dosi, più 18mila di Moderna. Prosegue la campagna di vaccinazione: ieri 14.593 iniezioni, di cui 9.901 prime dosi. In Sardegna sono oltre un milione e 110mila le dosi inoculate; il 50% della popolazione ha ricevuto la prima dose, il 20% il richiamo. Oltre 810mila i cittadini prenotati col sistema di Poste Italiane, di cui 430mila per la prima dose. Conclusa la vaccinazione di massa alla Maddalena e a Carloforte, dal 22 al 24 giugno si chiude con Sant’Antioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA