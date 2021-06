Variante Delta, tre casi a Tertenia:  cresce l’allarme  

Tertenia. La variante Delta è arrivata in Ogliastra. Tre casi di positività sono stati accertati a Tertenia dall’Igiene pubblica dell’Assl di Lanusei. È stata individuata in una coppia di giovani rientrati dall’Inghilterra nei giorni scorsi: lei di Tertenia e lui straniero, atterrati all’aeroporto hanno trovato ad accoglierli la madre della ragazza. I tamponi effettuati all’imbarco dai due giovani erano risultati negativi, ma subito dopo l’arrivo nell’Isola erano stati avvertiti dalla Gran Bretagna sul contagio di una persona con la quale erano entrati in contatto nei giorni precedenti. Sottoposti a un nuovo test, sono risultati positivi al variante Delta (quella indiana), che secondo gli esperti è più contagiosa di quella inglese. È risultata positiva anche la madre della ragazza. Tutti e tre stanno bene e sono in quarantena.

Il sindaco

Giulio Murgia, sindaco di Tertenia, è stato subito informato dai vertici dell’Assl di Lanusei. «È un evento ampiamente sotto controllo – dichiara il primo cittadino – e in questo momento non preoccupa. I due tornavano dall’Inghilterra, da un zona con un’alta percentuale di casi: al ritorno, hanno subito ricevuto la comunicazione della positività di un loro contatto. Dopodiché, senza aver incontrato nessun’altra persona, si sono sottoposti a un controllo che ha dato esito positivo, ma stanno bene». Dunque per il sindaco sono due casi, tre con il contagio della madre della ragazza, circoscritti.

Virus mutato

La variante Delta, come previsto, si diffonde sempre più rapidamente. Secondo le segnalazioni delle ultime settimane, monitorate dal Sistema di sorveglianza integrata Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità, i casi legati alla ex indiana sono passati dal 4,2 per cento di maggio al 16,8 di giugno. Al momento è ancora la variante Alfa, la cosiddetta “inglese”, la più diffusa nel Paese, con una percentuale del 74,9. Ma l’attenzione è rivolta alla più contagiosa e pericolosa delle varianti. Nei giorni scorsi un focolaio è partito dalla troupe Disney sul set de “La Sirenetta”. Tra i ventidue casi Covid individuati a Trinità d’Agultu e all’Isola Rossa, quindici sono risultati positivi alla variante Delta. A rilevare la presenza del mutante indiano è stato il sequenziamento eseguito dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari. Uno riguarda un uomo arrivato dall’estero, gli altri 14 vengono invece da un unico cluster, cioè il set del film. Il laboratorio diretto dal professor Salvatore Rubino, che ha avvertito come il virus possa viaggiare sottotraccia, ha avviato un’analoga indagine tramite sequenziamento anche per tre casi sospetti di variante brasiliana su una famiglia in quarantena nella zona di Olbia. Nell’Isola, la seconda regione dopo il Lazio per diffusione della variante Delta secondo i dati dell’Istituto superiore di sanità, sono stati identificati poco più di trenta contagiati. Tredici di questi sono localizzati nel Sud Sardegna, ma sette sono componenti dell’equipaggio di una petroliera attraccata nei giorni scorsi alla Saras di Sarroch.

