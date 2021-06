Variante Delta, attesa per i test 

“Sospetti” erano e tali resteranno, ma per pochi giorni: sui quindici casi di possibile variante Delta del Covid-19 individuati in Gallura, la risposta arriverà dal sequenziamento del virus da parte dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, i cui risultati sono attesi per questa settimana. I test consentiranno di capire se la Sardegna, con i suoi quindici casi che invece sono già accertati compresa una donna straniera a Nuoro, deve prepararsi al duro scontro con la variante indiana, la Delta, che dilaga nel Regno Unito. È più contagiosa, ma non più letale, ed è meno sensibile ai vaccini, che comunque la arginano e la depotenziano. La Sardegna è al secondo posto, tra le regioni italiane, per casi Delta e per questo l’Ats sta predisponendo controlli a campione in strutture turistiche e agli arrivi di porti e aeroporti, oltre che nelle case per anziani. Nel frattempo, i laboratori di microbiologia e virologia delle Aou di Cagliari e Sassari proseguono l’attività di sequenziamento del virus per tutti i casi sospetti di variante Delta.

I casi nell’Isola

A parte quelli nel Nord, nei territori dell’Assl di Cagliari (che comprende Sulcis Iglesiente e Medio Campidano) «i casi confermati sono cinque », fa sapere Simonetta Santus, responsabile del Centro epidemiologico zona sud dell’Ats e componente dell’Unità di crisi regionale, «tutti asintomatici o paucisintomatici, tre dei quali guariti e due in attesa di negativizzazione. N on abbiamo casi in osservazione». Numeri non orribili, «ma non dobbiamo abbassare la guardia», ammonisce Santus, «bensì continuare a cercare i positivi con i tamponi».

I pericoli

Ovvio, si teme che l’arrivo dei turisti possa importare in Sardegna nuovi casi di variante Delta, che poi potrebbe diventare incontrollata. «Sappiamo bene», premette Santus, «che le varianti possono arrivare da qualunque nazione o regione italiana. Detto questo», aggiunge la componente dell’Unità di crisi regionale, «la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, ci consente di testare e di eseguire la sorveglianza sanitaria su tutti coloro che arrivano dalla Gran Bretagna, oltre che da India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile. Fermo restando che abbiamo casi anche in Italia e potrebbero giungere dal nostro stesso Paese».

Dati positivi

I numeri dei contagi e dei morti (anche ieri, nessuna vittima nell’Isola) rimangono comunque su quote confortanti: «L e variazioni giornaliere sono minime», conferma Simonetta Santus, «la diffusione del virus rimane ridotta tranne qualche focolaio familiare o in seguito a cerimonie con festeggiamenti. La vaccinazione di massa continuerà a dare risultati sulla protezione dal Covid-19 e comunque dalle infezioni gravi. Credo che, se si eviteranno comportamenti inadeguati come quelli visti in questi giorni, potremo avere un’estate serena».

