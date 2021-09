Variante al Puc: alberghi sulla Costa Verde 

Il Consiglio comunale di Arbus ha approvato il Puc. La nuova pianificazione urbana prevede tre linee di sviluppo: stop alle colate di cemento sulla Costa Verde, spazio ad alberghi e ristoranti per 124.800 metri cubi di volumi; gli immobili minerari diventano strutture ricettive per 32.000 metri cubi di nuove volumetrie; zero consumo del suolo a vantaggio degli edifici esistenti. Atteso da 47 anni, 5 cartellini rossi dalla Regione, appena nato lo strumento urbanistico si è lasciato dietro una scia di polemiche. Colpa di una variante per nuovi volumi a Tunaria e alberghi rurali lungo il litorale.

Il dibattito

La seduta della pubblica assise per l’approvazione è durata diverse ore. Da una parte la maggioranza che ha illustrato gli ultimi ritocchi al documento sulla scorta dei principi dettati dalla Regione. Dall’altra la minoranza che ha rivendicato la paternità del Piano. «Ricordo – ha detto il vice sindaco Paolo Salis – che dopo il via libera del Consiglio del 2019, la Regione ha rimandato indietro il testo chiedendo di modificare alcuni punti. Trenta pagine di osservazioni per errori di trascrizioni degli atti, norme superate, chiarimenti sulle aree sosta e sui servizi per la tutela di animali, cartografie non aggiornate. Su questo abbiamo lavorato». Parole non gradite dalla minoranza. «Il fatto è – ha detto il consigliere Antonello Ecca, ex sindaco - che non si vuole ammettere che questo è il Puc della mia Giunta. Opera dell’assessore Gianni Lussu che ringrazio. Avremmo potuto approvarlo un anno fa. Non vi siete neppure presentati. Oggi cambiate idea. Scelte politiche incomprensibili».

La variante

Ad accedere gli animi è stata la variante. «È vero – ha ammesso Salis – il Piano è opera vostra. Non l’abbiamo votato perché non risponde alle esigenze del territorio, tant’è che abbiamo subito messo in campo una modifica. Due le direttrici seguite: nuove costruzioni a Tunaria, in vista della realizzazione del porto, alberghi rurali nelle zone agricole E5 che, per natura, non si prestano alla coltivazione. Il vincolo è avere almeno 25 ettari di terreno. Progetto condiviso con la Regione». La conferma arriva dall’assessore regionale all’Urbanistica, Quirico Sanna: «In questi mesi abbiamo concordato con la Giunta comunale la fattibilità della variante. Seguirà il percorso previsto della norma. Condividerla prima dell’approvazione del Puc, ha il vantaggio di accorciare i tempi». La proposta è scaturita dalle richieste di oltre 113 aziende agricole. «Dare la possibilità – dice un cittadino che si è occupato della problematica, Rossano Vacca – a coloro che vogliono realizzare un albergo rurale, massimo 70 posti letto, su un’area poco produttiva ha il doppio vantaggio di creare un presidio sul territorio in zone di pregio ambientale, pensiamo ai ginepri secolari vandalizzati, e consentire un’integrazione al reddito».