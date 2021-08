Vanno a fare la spesa e lasciano il figlio in auto 

«Fate presto, c’è un bambino dentro un’auto. Piange per il caldo». La telefonata al 113 arriva a metà mattina. Le volanti partono a tutta velocità, destinazione parcheggi del centro commerciale di via San Simone. Gli agenti trovano subito la donna che ha poco prima aveva chiamato la centrale operativa e individuano la vettura scura: nell’abitacolo, un bambino di un anno piange. Il finestrino è in parte abbassato e un telo compre il vetro per fare un po’ di ombra. Ma la temperatura è comunque elevata. Dal centro commerciale, con un annuncio, richiamano i proprietari dell’auto che una volta all’esterno vengono identificati dai poliziotti. Il bimbo, visitato dal personale medico del 118, sta bene: per lui nessuna conseguenza. Per la coppia, due francesi quarantenni, scatterà la denuncia per abbandono di minore.

La spesa

Quella di ieri è stata una mattinata movimentata, iniziata con un grande spavento e finita con un bel sospiro di sollievo ma anche con delle conseguenze penali per i due turisti. Poco prima delle 11 la coppia di francesi parcheggia l’auto nell’ampio spazio davanti al centro commerciale. Devono fare un po’ di spesa. Forse il bimbo di un anno dorme. Decidono così di lasciarlo in auto. Prendono un po’ di precauzioni: finestrino leggermente abbassato per far entrare aria e vetro coperto con un telo nero per fare ombra. Mettono in conto di impiegarci poco e probabilmente non immaginano di rischiare una denuncia penale.

L’allarme

È una donna ad accorgersi della presenza del piccolo in una vettura. Sente il pianto e si avvicina. A quel punto, non vedendo nessun adulto nelle vicinanze dell’auto, afferra il telefono cellulare e chiama il 113. Trascorrono pochissimi minuti e tre volanti si materializzano nei parcheggi. Gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, avvisano subito il 118: il bimbo sembra stare bene ma servirà un accertamento medico. Poi chiedono la collaborazione dei responsabili del centro commerciale. L’annuncio, per la ricerca dei proprietari della vettura, serve perché la coppia si presenta quasi subito nei parcheggi. Il piccolo viene così affidato al personale del 118. Appena fuori dalla vettura smette di piangere. Sta fortunatamente bene, nonostante il caldo patito. Viene affidato nuovamente al padre e alla madre.

I rischi

I due provano a giustificarsi davanti alle osservazioni degli agenti. «Dovevamo fare la spesa ma ci stavamo impiegando poco tempo». E poi mostrano il finestrino abbassato e il telo usato per fare ombra. Non pensano ai possibili rischi, oltre al caldo all'interno dell’abitacolo, corsi dal piccolo lasciato solo nella vettura. Vengono identificati e per loro ci sarà la segnalazione alla Procura.

