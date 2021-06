Vandali sul lungomare, l’ira del sindaco 

È visibilmente scosso il sindaco Settimo Nizzi mentre mostra le immagini dei giochi e delle luci vandalizzati nel neonato lungomare “Cossiga”. Mostra le foto recapitate da un geometra di cantiere che ieri mattina ha immortalato gli ultimi episodi di inciviltà urbana: le corde del Jungle Tree, uno dei due innovativi attrezzi ginnici della passeggiata, tagliate ed annodate tra di loro, i cerchi di legno gettati per terra, le costose luci led del banchinamento strappate di netto. «Io faccio un appello – ha detto il sindaco – A breve inizieremo, con un costo molto elevato, la guardiania armata del sito ma sappiano questi baldi giovanotti che se verranno beccati la pagheranno molto cara. Questo è un bene di tutti e non siamo disposti a cedere. Vorremmo mettere delle telecamere che erano predisposte nel progetto generale ma che poi, sorto un problema con la gestione dell’Autorità Portuale, non abbiamo messo. Ora spero che il buon senso di queste persone faccia in modo che si possa andar avanti per la sicurezza di questa parte della città».

L’appello

La voglia di esprimere il sentimento di rabbia, dirà ancora il primo cittadino, è tanta. «Ora dovremo sostituire tutti quei pezzi che sono stati rotti. Hanno cercato di imbrattare anche il monumento ai vigili del Fuoco e questo è ancora più grave; chiedo a tutti i nostri concittadini che abitano lì, qualora vedano qualcosa, di non esitare a chiamare le forze dell’ordine a qualunque ora in modo che vengano assicurati alla giustizia». Controlli che si intensificheranno, dunque, per cercare di arginare il fenomeno del vandalismo.

I divieti

È di qualche giorno fa, il regolamento emanato dalla Capitaneria che, oltre all’ormeggio, vieta il traffico di mezzi a remi e senza motore nelle acque antistanti il waterfront; un’ordinanza che ha creato più di un dissapore agli amanti di kayak e sup e a qualche attività di noleggio. «Quella zona non è dotata di tutte le misure di sicurezza tese a garantire la tutela non solo di chi passeggia», ha poi precisato il Direttore Marittimo Giovanni Canu: «Si stavano già sviluppando dei fenomeni come gente che andava lì col sup o la barchetta a fare l’aperitivo. Un fatto molto pericoloso. Inoltre le attività che insistono in quella zona non sono autorizzate ad erogare certi servizi ai sensi del codice della navigazione. È un qualcosa di transitorio che potrà cambiare – ha poi concluso - ma l’elenco delle infrastrutture che mancano è ancora lungo. Io mi occupo di normare dal punto di vista della sicurezza, al momento non è un lungomare pensato per fare determinate cose».

