Vandali scatenati in Costa Verde 

Stagione nuova, problemi vecchi: ancora ladri e vandali sulla Costa Verde. Nella spiaggia di Pistis sono stati rubati i remi di un pattino e un salvagente mentre sulla sabbia di Gutturu ’e Flumini sono stati seminati minutissimi frammenti di vetro e il pattino è stato trasportato dalla postazione e lasciato in riva. «Sono attrezzature - racconta amareggiato il gestore Alessio Mattana - che non servono a niente se non a salvare vite umane. Chiediamo a chi le ha prese di riportarle. Non c’è tempo da perdere dovrò acquistarle oggi stesso. Trecento euro pesano in una periodo di crisi nera».

Il furto

A raccontarlo è il coordinatore del servizio di salvamento a mare, il bagnino Matteo Melis. «Appena arrivato in spiaggia, ho avuto l’impressione che qualcuno avesse frugato fra l’attrezzatura custodita nella torretta. Non mi sbagliavo: dal pattino mancavano i remi e il salvagente. È stato inutile ispezionare in lungo e in largo la spiaggia con la speranza di trovali in qualche angolo». Deluso e arrabbiato, punta il dito contro i soliti ignoti che di notte si divertono a fare bravate, creando solo danni. «In questi giorni - aggiunge - attraversando il villaggio fino alla spiaggia, ho notato le facciate di diversi villette coperte di scritte insignificanti e macchie di colore. Anche nelle poche strutture pubbliche. Speriamo che almeno qualcuno sia stato immortalato dalle telecamere private. Acciuffarli e punirli è già qualcosa». Il gestore del servizio manifesta una forte preoccupazione: «Purtroppo abbiamo le mani legate. Non possiamo tutte le sere smontare la torretta e ricoverare gli attrezzi in locali chiusi per poi rimontali la mattina. Ci vuole tempo per farlo. I danni li pago di tasca. Fosse una torretta potremmo pensare ad un custode notturno ma sono sette».

Tappeto di vetro

«Ieri - racconta il bagnino in servizio a Gutturu ’e Flumini, Lorenzo Lisci - dal lungomare ho notato il pattino in acqua. Ho iniziato a correre per vedere cosa fosse successo. Bloccato da un tappeto di bottiglie sparse sulla spiaggia, alcune integre, altre rotte. Uno scempio per l’ambiente, una presenza pericolosa per chi si fosse trovato a passarci sopra. Tutta la giornata l’abbiamo trascorsa raccogliendo vetri. Non è finita. Ora verificheremo se sono rimasti frammenti sotto la sabbia. Va punito il gesto di qualche scellerato che non si è reso conto del male che può arrecare a piccoli e grandi».