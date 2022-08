Vandali nelle nuove palazzine 

Un blitz incendiario e atti vandalici. I 36 nuovi appartamenti nelle due palazzine di via Flumentepido, sorte al posto della vecchia scuola, devono ancora essere completati per poi essere assegnati dal Comune tramite graduatoria: eppure sono meta di azioni da parte di teppisti. «Abbiamo chiesto alla ditta che sta ultimando i lavori di potenziare la vigilanza», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Gabriella Deidda. Per la consegna delle case è questione di mesi: «Entro l’autunno i legittimi assegnatari avranno le loro abitazioni». E i controlli saranno ferrei: tolleranza zero su eventuali abusi e su chi sgarrerà con il pagamento dei canoni e con la quota condominiale. «Il Comune interverrà per la manutenzione straordinaria: tutto quello che è l’ordinario sarà a carico degli affittuari», ribadisce l’assessora.

Le incursioni

Per fortuna i danni causati dai vandali non sono stati ingenti. In un caso chi è entrato in un appartamento – ancora senza acqua e corrente elettrica – ha provocato un principio d’incendio: non è escluso che si possa trattare di qualche tossicodipendente alla ricerca di un posto appartato per farsi una dose di eroina. Anche la recinzione esterna ha subito dei danneggiamenti. «Ci sono stati anche dei tentativi di furto. Per questo il servizio di vigilanza sarà potenziato. Questione di mesi, il tempo necessario per concludere gli ultimi lavori e completare le procedure burocratiche. Poi gli alloggi verranno assegnati utilizzando la nuova graduatoria. Intanto nomineremo anche l’amministratore conominiale che dovrà gestire le pratiche ordinarie», sottolinea la Deidda.

Le regole

E proprio ai futuri assegnatari l’assessora lancia un messaggio preciso: «Verrà spiegato in modo chiaro che oltre al canone gli assegnatari dovranno coprire anche le spese condominiali ordinarie». Non solo: «Non saranno tollerati gli abusi edilizi», aggiunge la Deidda. Capita troppo spesso che qualcuno occupi spazi comuni per realizzare gazebo o altre strutture, senza contare la chiusura di verande o balconi: «Chi non rispetta le regole», chiarisce l’assessora, «ne pagherà le conseguenze stabilite dalla legge». In pratica la decadenza dell’assegnazione dell’alloggio. E anche sui pagamenti dei canoni mensili e delle quote condominiali ci saranno dei controlli ferrei: «Ci sono molte persone purtroppo che non hanno una casa. Dunque sarà nostro dovere far rispettare tutte le regole».