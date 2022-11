Vandali nella notte di Halloween 

Vandali scatenati nella notte di halloween: pannelli divelti e pensilina completamente distrutta nella fermata degli autobus in piazza Mercato.

I danni

Dalle prime testimonianze il raid sarebbe avvenuto intorno alle 21:30 e a devastare la struttura a pochi passi dal mercato civico e dai giardini pubblici di via Oristano, sarebbe stato un nutrito numero di ragazzi, che a forza di calci e pugni hanno sradicato quasi tutte le assi della pensilina in legno d’abete. Azioni di questo tipo non sono affatto nuove; qualche anno addietro capitò più volte la stessa sorte alle pensiline della fermata dei bus sul cavalcavia di Serra Perdosa e solo un mese fa, la stessa sorte era toccata alla struttura della fermata di via Cattaneo, di fronte al Centro Culturale: «Per quell’atto sporsi una denuncia ai carabinieri contro ignoti. - racconta l’assessore all’Arredo urbano Ubaldo Scanu - Così farò anche questa volta, l’inciviltà non deve essere ammessa e qualcuno dovrà pagare le conseguenze di un gesto senza scusanti. Mi piacerebbe che gli autori di questa bravata potessero in qualche modo farsi avanti ed ammettere i propri errori, ma non credo che questo possa accadere e pertanto verranno attivate tutte le procedure del caso. Spero ci siano delle testimonianze dirette ed utili per l’identificazione dei protagonisti della vicenda. In ogni caso nella zona esistono dei sistemi di videosorveglianza e le immagini potrebbero rendersi utili».

I video

Le immagini delle telecamere che sarebbero già stata acquisite e visionate: «Fra i sistemi presenti al Mercato civico e quelli dei giardini pubblici, si ha una panoramica della zona circostante. - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - Quanto accaduto alla pensilina in piazza Mercato è l’ennesimo atto di vandalismo che si consuma nelle fermate degli autobus; abbiamo delle immagini significative e i controlli sono in corso». Lo scempio perpetrato ai danni dei beni pubblici è particolarmente presente nei pressi di tutte le principali fermate dei bus scolastici: «Tutti gli atti vandalici avvenuti ultimamente - continua Melis - sono effettuati dalle persone che attendono i pullman. Via XX Settembre e via Cattaneo ne sono la testimonianza. Differente invece la situazione dei giardini pubblici, dove più volte sono stati rovinati gli arredi e gli impianti di illuminazione. Con l’ultimo sistema di videosorveglianza installato, siamo però riusciti ad identificare e sanzionare alcune persone».