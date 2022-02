Vandali in azione nella notte 

Cinque automobili parcheggiate in una via del centro danneggiate dai vandali. Un’altra presa di mira in via Monte Fossone con la proprietaria ancora all’interno: «Abbiamo avuto paura». A Carbonia cresce l’attenzione per gli atti di vandalismo che sembrano concentrarsi soprattutto nei fine settimana.

In centro

I fatti risalgono a qualche giorno fa ma la notizia è trapelata solo ieri a seguito delle tre denunce presentate da alcuni dei proprietari delle automobili prese di mira. Le vetture erano parcheggiate nella centralissima via Grazia Deledda, nel tratto che da via Roma porta a via Napoli all’ingresso di Villa Sulcis. Intorno all’una di notte i proprietari, che a quell’ora si trovavano in locali del centro, sono stati avvisati del danneggiamento: «Sono stato il primo ad accorgermi del danno – racconta Danilo Loddo di Portoscuso – ho chiamato le forze dell’ordine che hanno rintracciato gli altri proprietari. Alla mia auto è stato rotto il parabrezza. Ho avuto 300 euro di danni ma agli altri è andata anche peggio». I carabinieri hanno effettuato i rilievi. Ad una della automobili sono stati rotti i vetri, portati via i documenti e poi è stato sganciato il freno a mano. Il mezzo ha terminato la sua corsa contro un muro in pietra con danni che superano i 3 mila euro: «Mi hanno spaccato il finestrino lato passeggero – spiega Matteo Cossu di Carbonia – pure alla mia auto hanno tolto il freno a mano ma fortunatamente l’auto si è fermata poco dopo. Ci sono circa 700 euro di danni, ho sporto denuncia ma non sarà semplice rintracciare i responsabili». I proprietari delle auto, tutti giovanissimi, non sono legati tra loro e non si capacitano delle ragioni di questo atto: «Anche alla mia auto è stato rotto il vetro lato passeggero e tolto il freno a mano – dice Nicolò Marras di Carbonia – dopo 4 metri la mia macchina si è fermata su un’altra. Ho centinaia di euro di danni. Ho fatto denuncia per primo e ho esortato gli altri a presentarla. Purtroppo la mia assicurazione non copre gli atti vandalici e ho dovuto pagare di tasca».

In periferia

Qualche notte fa un’alta auto è stata presa di mira in via Monte Fossone, nel cosiddetto belvedere. La giovane autista e una sua amica si trovavano all’interno: «Erano circa le 20 – racconta Chiara Locci di Carbonia - abbiamo sentito un forte botto. Abbiamo avuto molta paura e non siamo uscite subito dall’auto. Un oggetto, forse una pietra, ha colpito il lunotto posteriore mandando in frantumi il vetro. C’erano tante altre auto, ma nessuno ha visto niente».