Vandali appiccano il fuoco per vendetta 

«La nostra paura è diventata realtà». Sono stati minuti di panico fra gli abitanti di via traversa della Pace, quando, ieri sera, affacciandosi alle finestre delle loro case hanno visto il fuoco avvolgere la cabina elettrica nella piazzetta in fondo alla via, terra di nessuno diventata da settimane il rifugio ideale per giovani e meno giovani annoiati che, lontano da occhi indiscreti, passano le ore del giorno e della notte a bere, fumare, picchiarsi e distruggere tutto ciò che si ritrovano davanti.

Un avvertimento

«Questo è un avvertimento - attaccano i residenti -, se i vigili del fuoco non fossero intervenuti tempestivamente sarebbe accaduto un disastro. Era una mossa annunciata. Dopo i vari rimproveri hanno messo fuoco alle sterpaglie vicino alla nostra cabina dell’Enel». In pochi minuti nella via, dove sorge anche una scuola materna per bambini fragili, è scattato il panico: qualcuno correva da una parte all’altra alla ricerca di aiuto, qualcun altro ha cercato di far spostare le auto parcheggiate e altri, invece, hanno chiamato i soccorsi.

«Abbiamo rischiato la tragedia. Un’auto stava per essere avvolta dalle fiamme, non si riusciva a trovare il proprietario. Abbiamo chiamato il 113, è arrivata una pattuglia, ha fatto il giro dell’isolato ed è andata via. Ormai è diventata una situazione insostenibile».

Terra di nessuno

Da settimane, infatti, i residenti segnalano quello a cui quotidianamente assistono: risse, violenza sui passanti, bottiglie di vetro lanciate contro le panchine e le case, auto e piante danneggiate, resti di cibo sparsi ovunque e gare con gli scooter. «Il sindaco ha fatto pulire il campo, ma ha lasciato le erbacee dove c’è la cabina elettrica, che è lo spazio della lottizzazione. Dobbiamo dunque farla recintare per evitare che questi teppisti entrino e continuino a terrorizzarci? L’incendio è stato doloso, questa volta è stato appiccato il fuoco alle erbacee, la prossima mossa quale sarà? Dare fuoco alle auto?». Chiedono aiuto e tutela gli abitanti che, all’imbrunire, a causa della mancanza di illuminazione pubblica non possono neanche passeggiare liberamente.

L’appello

«Non siamo tutelati: le forze dell’ordine non si vedono, la polizia locale è venuta per due giorni e poi è sparita. È buio pesto, se una donna viene aggredita, chi deve accusare? Purtroppo il sentore è che prima o poi qualcosa di brutto qui accadrà e allora cosa farà il sindaco? Si muoverà solo quando ci sarà la disgrazia». Dal suo ufficio di via Nazionale, il sindaco Pietro Pisu, è consapevole di quanto stia accadendo e per questo aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine, mentre «sullo spazio che appartiene alla lottizzazione, essendoci un fallimento in corso, abbiamo le mani legate», spiega per poi aggiungere «noi non possiamo entrare nel privato per eseguire la manutenzione del terreno, ma come amministrazione chiederò che vengano intensificati i controlli e cercheremo di ridare tranquillità e serenità ai concittadini vittime di questi soprusi».

