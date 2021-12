Vandali appiccano il fuoco nella scuola 

Porte, finestre, banchi distrutti. E, soprattutto, palestra e aule in fiamme. È un primo bilancio della conta dei danni causati ieri sera nei locali delle scuole medie di Uta: con tutta probabilità i responsabili sarebbero alcuni vandali. Adolescenti che, secondo quanto trapelato finora dalle indagini in corso, in serata si sarebbero intrufolati nell’istituto di via Regina Margherita mettendo sottosopra la palestra, aule e spazi didattici della scuola.

I danni

L’incendio nell’istituto che sorge al centro del paese è stato segnalato intorno alle 20 da un gruppo di cittadini. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Iglesias che hanno spento il rogo per poi passare agli accertamenti del caso. La natura dolosa dell’incendio sarebbe stata accertata fin da subito: secondo quanto trapelato ieri, i piccoli piromani infatti avrebbero lasciato evidenti le loro tracce non solo con l’utilizzo di liquido infiammabile ma anche per aver provocato ingenti danni in aule, bagni, palestra, strumenti musicali, lavagne multimediali lim e computer. L’irruzione dei teppisti sarebbe durata appena pochi minuti, sufficienti però a provocare danni incalcolabili. Per una conta completa dei danni si dovrà attendere questa mattina.

Scuola chiusa

Intanto la scuola oggi - e probabilmente per tutta la settimana - resterà chiusa proprio per accertare le cause di quanto successo ieri e, soprattutto, avere un bilancio completo dei danni. Nel frattempo le indagini vanno avanti con la speranza di risalire ai responsabili. Con tutta probabilità si tratta di adolescenti, ma ancora non si ha la certezza. Fino a tarda notte vigili del fuoco e carabinieri della stazione hanno setacciato l’edificio di via Regina Margherita per avere la conferma della natura del rogo e, in particolare, risalire a eventuali responsabili. Non è da escludere che le telecamere della zona abbiano immortalato quanto accaduto ieri sera. Nel frattempo madri e padri degli alunni della scuola media di Uta si dicono «indignati per quanto successo nella scuola dei nostri figli. Chiunque sia stato abbia il coraggio di uscire allo scoperto e scusarsi». Questa mattina saranno eseguiti nuovi accertamenti da parte delle autorità competenti. Si attende ora una conta completa dei danni. Con tutta probabilità le aule della scuola potranno essere riaperte agli alunni non prima di gennaio, una volta terminato il periodo delle vacanze di Natale.