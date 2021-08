«Vandali a scuola? Muriamola» 

Spinelli, resti di cibo, bottiglie vuote di birra e liquori, e pareti danneggiate. Lo storico caseggiato scolastico di corso Repubblica a Sanluri dopo la chiusura delle attività didattiche è passato nelle mani di vandali che continuano a sfondare le finestre della struttura e devastare gli interni. Un fenomeno che va avanti da tempo e che ora, in nome della sicurezza, ha obbligato il sindaco, Alberto Urpi, a una decisione a dir poco drastica: murare le finestre con mattoni e cemento.

La muratura

Il provvedimento è figlio di una serie di segnalazioni inviate al Comune e sopralluoghi della Municipale, intensificati a partire dalla fine di luglio. «Gli agenti – si legge nel documento - hanno costatato la reiterata intrusione da parte di ignoti all’interno della zona interdetta e inagibile dell’ex scuola elementare in corso Repubblica e la contestuale violazione al divieto di accesso». L’intervento degli operai, disposto dall’Ufficio tecnico, è stato immediato. Sulle tapparelle di ciascuna finestra, infatti, è stato affisso subito un cartello di avvertimento: “Non toccare - pericolo di crollo”. Per tutta risposta i soliti ignoti hanno divelto le finestre tanto che «le loro attuali condizioni non permettono un sufficiente confinamento della zona pericolante. Pertanto si procedere al tamponamento in muratura, al fine di impedire ingressi incontrollati di persone non autorizzate e prevenire potenziali rischi per l’incolumità delle persone». E alcune sono state già murate.

Le reazioni

«Vergogna. E ancora vergogna. Un comportamento ingiustificabile in situazioni di normalità, inammissibile in piena emergenza sanitaria ed economica», dicono i volontari delle associazioni che da tempo hanno trovato casa in una parte del caseggiato. Dispiaciuto il primo cittadino: «Non è questione solo di soldi pubblici necessari per riparare i danni, in questo caso c’è di mezzo l’incolumità e la salute delle persone, chi paga se gli ospiti non graditi si dovessero far male? E non dimentichiamo che si tratta di un luogo dove i nostri nonni e i nostri padri hanno imparato a leggere e a scrivere. È la scuola dei ricordi che appartiene a tutti noi», conclude il sindaco Alberto Urpi.

