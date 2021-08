Valzer di nomine nelle parrocchie cittadine 

Valzer di nomine nella diocesi di Cagliari che ridisegna l'assetto delle parrocchie alla vigilia di un anno pastorale che dovrebbe segnare il ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia. L'arcivescovo Giuseppe Baturi ha ufficializzato, con un comunicato della Cancelleria della Curia, la rotazione di una decina di parroci, l'avvicendamento di due Cappellani ospedalieri e l'istituzione di una Commissione per la formazione permanente del clero diocesano.

Parroci cagliaritani

Cambiano guida le storiche parrocchie cagliaritane di Sant'Anna, a Stampace, e dei Santi Giorgio e Caterina ai piedi di Monte Urpinu. Per don Franco Matta si tratta di un ritorno a casa: stampacino doc andrà a sostituire monsignor Ottavio Utzeri nella chiesa dove è stato ordinato e da dove è iniziato il suo ministero sacerdotale. A Santa Caterina, dopo quasi 20 anni di servizio, lo sostituirà don Elenio Abis, cappellano all'ospedale Santissima Trinità negli anni del Covid. Mentre monsignor Utzeri ritorna a Pirri, dopo una precedente esperienza, nella parrocchia di San Gregorio Magno. Ancora a Cagliari nuovo parroco anche a Sant'Eusebio dopo la nomina di don Ferdinando Caschili a Vicario generale della diocesi, impegno pastoralmente incompatibile con la guida di una comunità parrocchiale: in sua sostituzione monsignor Baturi ha chiamato don Davide Meloni, docente di religione al Liceo scientifico Alberti.

Altre nomine in diocesi

Vanno a completare questo primo riassetto delle parrocchie diocesani le nomine di don Cocco Eugenio (amministratore parrocchiale a San Tarcisio martire a Pirri), don Albino Lilliu (amministratore parrocchiale della parrocchia San Giuliano a Villanovatulo), monsignor Luigi Melis (amministratore parrocchiale della Madonna della Difesa a Sisini), don Sandro Zucca (amministratore parrocchiale di San Biagio a Dolianova) e don Carlo Devoto, parroco di San Michele Arcangelo a Villasalto.

Nuovi cappellani

Grande attenzione, nelle nuove nomine, anche al mondo della sofferenza negli ospedali cittadini. All'ospedale di Is Mirrionis, al posto del neo parroco don Abis, il nuovo assistente religioso sarà don Sergio Loddo, mentre don Giuseppe Casu è stato destinato al Policlinico Duilio Casula e padre Ruben José Sirera all’Ospedale Marino. Prosegue anche l'apertura verso il mondo missionario della diocesi, che già vanta presenze in Kenya (con don Franco Crabu a Nanyuki), in Brasile e fra gli emigrati sardi in Belgio e Gran Bretagna.

Missionario in Tanzania

Don Carlo Rotondo (uno dei due segretari di monsignor Baturi e assistente dell'Unitalsi Sarda Sud) viene inviato al “servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani - fidei donum” presso la diocesi di Iringa in Tanzania. Da Cagliari partirà anche una missionaria laica, Giada Melis (Ordo Virginum) inviata, sempre in Tanzania, in servizio pastorale nella diocesi di Mbeya.

Formazione del clero

L'arcivescovo Baturi ha anche provveduto a istituire una Commissione per la formazione permanente del Clero formata dal Vicario generale, monsignor Ferdinando Caschili e dai sacerdoti Ferdinando Loddo, Giulio Madeddu, Sergio Manunza, Alessandro Melis e Diego Zanda. Sempre del clero di Cagliari è anche il nuovo rettore del Seminario regionale della Sardegna, don Riccardo Pinna: con lui, l’équipe è composta da don Andrea Secci (confermato), sempre della diocesi di Cagliari e da don Paolo Carzedda, della diocesi di Nuoro. Direttore spirituale rimane don Francesco Mameli della diocesi di Ozieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA