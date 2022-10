«Valorizziamo la nostra storia» 

Il primo passo è individuare e catalogare tutti i beni monumentali presenti sul territorio, come le chiese e i palazzi storici, per passare attraverso i numerosi siti archeologici, senza ovviamente dimenticare le piazze e le vie storiche.

In quest’ottica il gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore” ha proposto all’amministrazione comunale di attivarsi, anche attraverso lo stanziamento di specifici fondi di bilancio, per rafforzare la diffusione della conoscenza della storia quartuccese.

«I segni sono il tramite attraverso cui la nostra mente lavora sulle cose. Quando si parla di segnaletica stradale e pannelli descrittivi dei nostri beni monumentali si avvia una riflessione solo in apparenza settoriale. Di fatto costituisce un nodo cruciale di un programma più generale di riqualificazione e ottimizzazione del sistema di tutela e promozione del nostro patrimonio».

In quest’ottica il gruppo di minoranza “Quartucciu nel cuore” ha proposto all’amministrazione comunale di attivarsi, anche attraverso lo stanziamento di specifici fondi di bilancio, per rafforzare la diffusione della conoscenza della storia quartuccese.

Tema multidisciplinare

«Il tema è chiaramente multidisciplinare e deve necessariamente coinvolgere diversi assessorati quali la Pianificazione urbanistica, i Lavori pubblici, la Cultura e il Turismo», spiegano i consiglieri Michela Vacca, Paola Cocco, Franco Paderi, Damiano Paolucci e Giovanni Meloni.

Il primo passo è individuare e catalogare tutti i beni monumentali presenti sul territorio, come le chiese e i palazzi storici, per passare attraverso i numerosi siti archeologici, senza ovviamente dimenticare le piazze e le vie storiche.

«Come per esempio via Cirene da sempre luogo identitario della processione di Corpus Domini», precisa l’opposizione. «Abbiamo suggerito azioni concrete di valorizzazione e miglioramento della rete di indicazioni volte a segnalare l’esistenza e le caratteristiche dei siti, per la definizione di apposite simbologie da adottare e strategie di localizzazione della cartellonistica compresa l’opportunità della nomenclatura delle strade in lingua sarda».

La segnaletica costituisce, infatti, uno strumento efficace per guidare i turisti. «Non solo rappresenta anche una forma di comunicazione tra le meno costose per gestire l’immagine di un territorio», aggiungono. «È chiaro che parallelamente si dovranno prevedere altre forme di comunicazione che esulano dal codice della Strada: dalle più tradizionali come i pannelli informativi, le brochure, le guide, agli strumenti tecnologici e multimediali per portare al pubblico un ampio ventaglio di informazioni e conoscenze».

Arte e cultura

Il tema della segnaletica rappresenta dunque un’occasione per elevare la qualità dell’offerta turistica oltre che essere il segno del riconoscimento del valore supremo dell’arte e della cultura come parte integrante del passato e della memoria di un territorio.

«L’approssimarsi della ricorrenza del quarantesimo anno di autonomia amministrativa del nostro Comune potrebbe rappresentare un’occasione per rafforzare quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto la nostra comunità», concludono i consiglieri. «Per accrescere la consapevolezza identitaria e favorire processi di integrazione sociale attraverso la sensibilizzazione del concetto che il patrimonio di cultura materiale e immateriale generati nel territorio non sono solo uno scrigno della memoria del passato ma un bene comune e una risorsa condivisa per costruire un futuro economicamente vitale, socialmente equo e sostenibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata