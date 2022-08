Valori irregolari, la Asl chiude la piscina 

Una delle piscine frequentate quest’estate da centinaia di persone, in particolare bambini, è ora chiusa su disposizione di Asl e ordinanza del commissario comunale di Assemini perché «non rispetta alcuni criteri igienico-sanitari indispensabili (in particolare la percentuale di cloro)». Un provvedimento non gradito dai titolari dell’agriturismo Riu Sa Murta ai quali già due anni fa era stato ordinato di demolire undici opere irregolari. Questa volta, secondo quando rilevato dalla Asl, «si accerta che la piscina non rispetta alcuni criteri igienico sanitari indispensabili per il corretto utilizzo della stessa. Si chiede la sospensione della balneazione fino al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e delle prescrizioni in essa contenute». Da qui l’ordinanza del commissario Bruno Carcangiu: «Si ordina la chiusura immediata dell’impianto fino a che il titolare non avrà proceduto a tutti gli adeguamenti igienico sanitari e tutte le prescrizioni previste dal dipartimento prevenzione».

Il titolare

L’attività è intestata a Claretta Abis, moglie di Giuseppe Mereu. «Siamo stati costretti a chiudere la piscina più piccola, nessun problema in quella grande», premette Mereu. «Dopo i controlli, la Asl ci aveva comunicato il mancato rispetto dell’hccp e percentuale cloro troppo alta che non rispetterebbe le norme cambiate ma di cui non eravamo a conoscenza. Nessun problema: siamo pronti a intervenire, ma sarebbe sicuramente stato meglio eseguire i controlli a inizio stagione in modo da adeguarci fin da subito alle nuove norme. Intanto abbiamo sistemato la situazione affidando l’incarico a professionisti: nei prossimi giorni la piscina, che controlliamo costantemente, potrà essere riaperta».

Il precedente

Due anni fa al Riu Sa Murta era stato ordinato di demolire una tettoia con copertura di canne, il campo pallavolo con terreno in sabbia, una piccola piscina con giochi d’acqua, cascate e scivoli per bambini, due container, un vano tecnico per impianti delle piscine e una muratura perimetrale di confine. Strutture demolite. «È giusto che determinati controlli vengano fatti, dovrebbero essere eseguiti a inizio stagione e anche in strutture private di personaggi che organizzano feste ma non rispettano le norme», continua Mereu. «Non dimentichiamo che la nostra azienda dà lavoro a una quindicina di persone in una realtà come Assemini, dove la crisi si sente e l’economia è messa a dura prova».