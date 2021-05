Valigie e un altare da campo, i cambi d’abito durante il viaggio 

Pochi sanno che, fino a due anni fa, prima della soppressione dei quattro giorni di Festa a causa della pandemia, Sant’Efisio viaggiava con un suo personale set di valigie. È infatti compito del “sacrista maggiore”, incarico oggi ricoperto dal confratello Salvatore Mazzaglia, preparare i bagagli del Santo, necessari per il lungo e articolato viaggio da Cagliari e Nora scandito com’era da tappe, celebrazioni, momenti di preghiera e soste per il riposo.

Le valigie di Efisio

In una valigia trovano posto tutti gli arredi liturgici, un vero e proprio “altare da campo” che comprende tovaglie, calici e pissidi, ostie e vino da consacrare, i paramenti per il sacerdote, compresi camice e casula per la Messa e il velo omerale per la Benedizione eucaristica. Ma anche Sant’Efisio ha il suo “corredo da viaggio” indispensabile in un cammino votivo che conosce una serie di cambi e aggiustamenti d’abito, imposti da antiche e nuove tradizioni, ma anche dalle circostanze e dai luoghi toccati dal percorso.

Primo cambio a Giorgino

Lasciata la Semoleria e dopo la sosta obbligata al Villaggio Pescatori di Giorgino, nella cappella della famiglia Ballero il cocchio di gala viene sostituito da un modesto carro di campagna nel quale viene sistemato un Sant’Efisio quasi dimesso che, lasciati pizzi, ori e damasco con cui era stato salutato dalle folle di Cagliari, in abiti feriali, senza alcuno sfoggio di gioielli, inizia ora il suo viaggio rivestito solo dei fiori e delle innumerevoli richieste di grazia. Da questo momento in poi, a dominare saranno i piedi scalzi dei pellegrini, aggrappati a quel carro, i rosari sgranati con le lacrime agli occhi, l’anonimato di mille e mille fedeli.

Efisio è di Capoterra

Da Su Loi, dove ha sede una Confraternita, e per alcuni chilometri, Sant’Efisio è di Capoterra, unico centro della diocesi di Cagliari che ha intestata al Martire di Elia, Protettori Poderosu, la sua parrocchia. Viene celebrata una solenne Messa all’aperto, presenti tutti i parroci della zona mentre, per un antico privilegio, oggi interrotto, il Santo con tutto il suo seguito (carradori, giogo dei buoi, sacrista maggiore e cappellano) veniva ospitato nell’abitazione della famiglia Aramu. Prima di arrivare a Sarroch (spesso a notte fonda) ancora un rito religioso con sosta per i pellegrini: il bacio della reliquia nella tenuta di Villa d’Orri dei marchesi Manca di Villahermosa. Il piccolo tempietto contenente un frammento osseo di Efisio viaggia sempre con il simulacro del Santo, fissato all’interno del carro di campagna ed esposto alla venerazione dei fedeli.

Velluto rosso

Ancora un cambio d’abito avveniva alla mattina del secondo giorno del pellegrinaggio, giunti a Villa San Pietro: quando il Santo veniva rivestito di uno splendido manto in velluto rosso fuoco, colore del martirio, di nuovi polsini e colletto in pizzo, pronto per il suo ingresso al Rondò di Pula accolto da un trionfo di colori, suoni e profumi della primavera. Quella pulese è mezza giornata di sosta, con Messe celebrate nella parrocchiale e un'ininterrotta processione ai piedi della Statua del Santo.

Le tre preghiere

All’uscita da Pula, nel tardo pomeriggio, la processione si ricompone. Ma prima di arrivare a Nora, mèta del pellegrinaggio, il corteo conosce ancora tre soste per altrettanti momenti di preghiera: uno, brevissimo, davanti al Cimitero di Pula per un ricordo ai defunti, quindi davanti alla chiesetta di San Raimondo, di proprietà della famiglia Carta e, infine, al Radiofaro della Marina Militare, con la recita della preghiera del Marinaio e la cerimonia dell’ammaina bandiera. Qui, ormai alle porte di Nora, ad attendere il corteo c’è schierata l’Arciconfraternita del Gonfalone di Cagliari che si ricongiunge ai confratelli e consorelle di Pula.

Fave a colazione

Dopo la giornata a Nora, il corteo riparte per Cagliari di primo mattino martedì 4. Lasciata Villa San Pietro, d'obbligo la sosta a Villa Atzori per un spuntino a base di fave, cucinate in enormi pentoloni. Mario Atzori, oggi scomparso, fu con Marino Cao l'organizzatore della drammatica processione del 1943, quella che si svolse in una città spettrale, dilaniata dalle bombe.

RIPRODUZIONE RISERVATA