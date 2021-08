Valentino Mannias e la riscoperta della grande tragedia di Eschilo 

Un figlio che uccide la madre. Una madre che uccide padre. Perseguitato dai demoni, reali e tangibili, del suo rimorso. L’ultimo film drammatico al cinema? No, solo il più grande successo del 458 avanti Cristo, l’Orestea di Eschilo, con produzione di Sardegna Teatro e CSS teatro stabile del Friuli Venezia Giulia. Dirige e recita nel ruolo di Oreste uno dei più importanti protagonisti del teatro sardo, Valentino Mannias, 30 anni, con un obiettivo ben chiaro: «Voglio stare vicino alla tradizione, mettere al centro il coro, che era un simbolo della comunità».

Dove vederla

Tre le messe in scena: al Massimo di Cagliari, dal primo al 4 settembre; all’Eliseo di Nuoro, dal 6 all’8 settembre; e di nuovo il 10 e l’11 settembre a Cagliari. Previste anche tappe ad Udine e ad Atene.

Lo studio

«Oreste si ritrova a dover compiere una vendetta. Spinto dai sacerdoti, diventa uno strumento degli dei. Mi colpisce il forte rapporto col sacro presente nel testo: gli dei erano sempre presenti. Se qualcosa andava male era colpa degli dei, se andava bene era merito loro! E si ragionava su tutto attraverso la musica, come linguaggio e come cura». Proprio al coro Mannias ha dedicato particolare attenzione: «Con il compositore Luca Spanu ci siamo chiesti come la musica poteva essere diversa dal recitato. In realtà, c’è già molta musica nelle parole, nei dialoghi. Luca ha elaborato una versione in quadrifonia. Il pubblico avrà la sensazione di cantare, di essere ancora più dentro l’opera. Otterremo questo risultato anche attraverso l’abolizione della divisione tra platea e palcoscenico». Il pubblico così non sarà un elemento passivo: «Il teatro nasce come luogo di comunità, proprio come accadeva nella sagra paesana, quando ero bambino», continua Mannias, che è nato a Serramanna.

«Mia nonna, mio padre»

Stupire ma restare nel solco della tradizione è dunque l’obiettivo: «Il pubblico più vasto non va a teatro, spesso non lo conosce. Per questo penso che sia necessario ricostruire prima di sperimentare con versioni avveniristiche. Non dobbiamo attualizzare i classici ma attualizzarci noi a loro, perché sono sempre validi».

Per il giovane regista questa segue altre opere originali composte da lui: «Come “Giovanna detta anche primavera” ispirata ai racconti di mia nonna su una ragazza innamorata romanticamente di un giovane ufficiale, e poi abbandonata. Oppure “Esodo”, ispirato ai racconti di mio padre, partito all’estero per fare il cameriere». Ma l’amore di Valentino Mannias per i classici comincia presto: «Da ragazzino suonavo con una band, ballavo la breakdance. L’incontro con Maurizio Tancredi, grande intellettuale che mi ha fatto conoscere l’Antigone, ha cambiato la mia vita, ho capito come mettere a frutto il mio talento. Ma i primi maestri sono stati mio padre e mia nonna, più bravi a narrare di molti attori». E la scuola? «Non ho fatto letteratura greca , ma ho frequentato il laboratorio di teatro… ero l’unico ragazzo!».

